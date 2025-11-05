edición general
El juez del caso Pablo Ibar acepta mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo

El juez del caso Pablo Ibar, condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida (EE.UU.), ha aceptado mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo que ha identificado a dos personas que serían los perpetradores reales del crimen por el que se condenó a Ibar, lo que exculparía a este. Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación 'Pablo Ibar-Juicio Justo', ha explicado esta novedad sobre el caso de Pablo Ibar, que sigue en la cárcel en Florida condenado a cadena perpetua.

paumal
El juez del caso Pablo Ibar, condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida (EE.UU.),


Joder tío, hoy puede ser juez cualquiera.
security_incident
#2 Es posible que falte una coma para que el chiste haga gracia?
paumal
#3 espero que no.
reivaj01
#2 Todo el mundo tiene derecho a la reinserción, incluso los jueces.
TripleXXX
Veríamos el mismo, yo también acabé con bastantes dudas.
alcama
Yo vi el documental en Movistar y la verdad que no vi tan claro que fuese inocente. Muchas casualidades . Y mira que esos documentales se hacen de parte ( aunque se entreviste a familiares de la victima) , pero no acabé convencido.

Lo que sí me deja con dudas es el tiempo que llevan luchando . Ya me hace dudar. Sólo una persona inocente es tan insistente sobre su caso
Aramcheck
Hace 31 años. Imagina por un momento que es inocente y lleva 31 años en la cárcel.
