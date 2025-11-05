El juez del caso Pablo Ibar acepta mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo

El juez del caso Pablo Ibar, condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida (EE.UU.), ha aceptado mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo que ha identificado a dos personas que serían los perpetradores reales del crimen por el que se condenó a Ibar, lo que exculparía a este. Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación 'Pablo Ibar-Juicio Justo', ha explicado esta novedad sobre el caso de Pablo Ibar, que sigue en la cárcel en Florida condenado a cadena perpetua.
