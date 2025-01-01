“Aunque los Diez Mandamientos no se enseñaran afirmativamente, el público estudiantil cautivo probablemente tendría preguntas”, escribió el juez Fred Biery en su decisión. La decisión se dio luego de que al menos 16 familias de diferentes confesiones religiosas en el estado interpusieron una demanda. Argumentaron que la ley presionaría a los estudiantes a adoptar una escritura religiosa favorecida por el estado. A su juicio, esto constituía una clara violación de la separación de la Iglesia y el Estado.
Primer Condimento
Realmente preferiría que no actuases como un fanático religioso santurrón que se cree mejor que los demás cuando describas mi tallarinesca santidad. Si algunos no creen en mí, no pasa nada. En serio, no soy tan vanidoso. Además, esto no es acerca de ellos, así que no cambies de tema.
Segundo Condimento
Realmente preferiría que no usases mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar,
Aquí están sus Siete Principios
1. **Compasión y empatía:**
"Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas, de acuerdo con la razón."
2. **La lucha por la justicia:**
"La lucha por la justicia es una búsqueda necesaria y continua."
3. **La inviolabilidad del cuerpo:**
"El cuerpo de uno es inviolable, sujeto únicamente a la propia voluntad."*
