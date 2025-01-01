Un juez bloquea la ley de Texas que exige mostrar los Diez Mandamientos en las escuelas

“Aunque los Diez Mandamientos no se enseñaran afirmativamente, el público estudiantil cautivo probablemente tendría preguntas”, escribió el juez Fred Biery en su decisión. La decisión se dio luego de que al menos 16 familias de diferentes confesiones religiosas en el estado interpusieron una demanda. Argumentaron que la ley presionaría a los estudiantes a adoptar una escritura religiosa favorecida por el estado. A su juicio, esto constituía una clara violación de la separación de la Iglesia y el Estado.