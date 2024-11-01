Juez bloquea fin de protecciones legales de EE.UU. para 1,1 millones de venezolanos y haitianos

Edward Chen, juez federal de distrito de San Francisco, falló hoy contra del gobierno de Trump para impedir poner fin a protecciones legales temporales que otorgaron a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en EE.UU. A 600.000 venezolanos les expiraron en abril o cuyas estaban a punto de expirar el 10 de septiembre. Chen dijo que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, al cancelar y anular 3 extensiones dadas por la administración anterior, excedió su autoridad legal, y fue arbitraria y caprichosa.