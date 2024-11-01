·
8
meneos
7
clics
Un juez bloquea a la administración la deportación de Kilmar Abrego García hasta al menos octubre (Eng)
Un juez federal ha bloqueado temporalmente que la administración Trump deporte a Uganda a Kilmar.
|
etiquetas
:
kilmar abrego garcía
,
uganda
,
trump
,
deportación
,
ice
6
2
0
K
102
actualidad
2 comentarios
#1
themarquesito
Un poco de respiro para Kilmar, aunque no sea mucho.
0
K
20
#2
Verdaderofalso
#1
yo que él me andaría con mucho ojo, tengo la sensación de que van a tenerle ultra vigilado
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
