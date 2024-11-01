El juez archiva la causa por el incendio de los Guájares (Granada) tras no quedar acreditado su origen

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Motril (Granada) ha archivado finalmente la causa penal por el incendio de Los Guájares que en septiembre de 2022 arrasó más de 5.000 hectáreas en cinco términos municipales al no haber quedado acreditado cuál fue el origen de las llamas. El incendio se declaró el 8 de septiembre de 2022 y permaneció activo durante 27 días propagándose por los términos municipales de Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benaudalla.