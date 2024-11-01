edición general
1 meneos
 

El juez archiva la causa por el incendio de los Guájares (Granada) tras no quedar acreditado su origen

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Motril (Granada) ha archivado finalmente la causa penal por el incendio de Los Guájares que en septiembre de 2022 arrasó más de 5.000 hectáreas en cinco términos municipales al no haber quedado acreditado cuál fue el origen de las llamas. El incendio se declaró el 8 de septiembre de 2022 y permaneció activo durante 27 días propagándose por los términos municipales de Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benaudalla.

| etiquetas: justicia , incendios
1 0 0 K 18 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 18 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
venga, archívese, que acá no ha pasado nada, que tengo a las constructoras regalándome mansiones en Punta Cana con un tal Julito... están creciendo como setas en esa zona las urbanizaciones para la burguesía cateta granadina
0 K 18

menéame