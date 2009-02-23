edición general
19 meneos
19 clics
Un juez en activo arropa la plataforma de Espinosa de los Monteros y pide “osadía” contra reformas del Gobierno

Un juez en activo arropa la plataforma de Espinosa de los Monteros y pide “osadía” contra reformas del Gobierno

El magistrado Luis Sanz, destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, denunció en una mesa redonda del evento que medidas como dar las investigaciones judiciales a la Fiscalía son “un mecanismo muy claro de erosión del Estado de Derecho por la puerta de atrás”. La puesta de largo de Atenea, el 'think tank' del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, reunió en Madrid a diversas personalidades vinculadas a la derecha del PP, la extrema derecha de Vox e incluso a personas como el empresario imputado Víctor de Aldama y el líder ultra..

| etiquetas: juez en activo , arropa la nueva plataforma , espinosa de los monteros
16 3 0 K 109 actualidad
11 comentarios
16 3 0 K 109 actualidad
Comentarios destacados:      
millanin #4 millanin
Por cosas como esta los jueces deberían ser expulsados.
4 K 55
meroespectador #6 meroespectador *
#4 Por menos que esto han dimitido ministros (socialistas, por supuesto los otros eso de dimitir es un nombre ruso):

elpais.com/elpais/2009/02/23/actualidad/1235380620_850215.html
2 K 23
Desideratum #10 Desideratum
#4 ¿Expulsados? Deberían ser encerrados en prisión hasta que se pudriesen por delito de alta traición.
0 K 18
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Está sugiriendo un golpe de estado? Porque el 36 se gestó con gente como esa, y esas mismas actitudes contrarias a la democracia...
4 K 40
Ze7eN #7 Ze7eN
El problema no es únicamente que sea un juez en activo, es que encima es un influencer de ultraderecha con miles de seguidores.

Pero la culpa, recordad, es siempre de la izquierda.
1 K 32
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Uno de los puntos centrales del evento fue una mesa redonda sobre Justicia y en ella participó, junto con la abogada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un magistrado en activo: Luis Sanz, integrante de una de las secciones de lo civil de la Audiencia Provincial de Madrid, que pidió “osadía” contra las medidas del Gobierno, desde la amnistía hasta reformas legales de la Justicia, que según él contribuyen a “destruir el Estado de Derecho” en España.
1 K 27
#8 candonga1
El que pueda hacer, que haga.

La oposición al gobierno no es ni el PP ni Vox, la oposición al gobierno son los jueces.
0 K 20
pepel #9 pepel
Vamos, que son el grupo armado de VOX. Trabajarán en la clandestinidad para PP-VOX.
0 K 20
pitercio #3 pitercio *
El único derecho que defiende esta banda es el disfrute impune de "sus" privilegios.
0 K 12
#11 Albarkas
La presunción de imparcialidad del tipo este la dejamos para otro día.
Pobre del que caiga en sus manos.
0 K 12
meroespectador #5 meroespectador
Gente que no ha trabajado en su puta vida por el bien de los demás, sino trampeando para sacar provecho, al ser destapados siempre se ponen violentos. Nada tan eficaz cómo que emprendan un negocio juntos, acabarán a ostias entre ellos porque ninguno tiene ni puta idea pero buscará imponer su interés y todo se irá a la mierda, vamos un VOX.
0 K 7

menéame