Un juez en activo arropa la plataforma de Espinosa de los Monteros y pide “osadía” contra reformas del Gobierno

El magistrado Luis Sanz, destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, denunció en una mesa redonda del evento que medidas como dar las investigaciones judiciales a la Fiscalía son “un mecanismo muy claro de erosión del Estado de Derecho por la puerta de atrás”. La puesta de largo de Atenea, el 'think tank' del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, reunió en Madrid a diversas personalidades vinculadas a la derecha del PP, la extrema derecha de Vox e incluso a personas como el empresario imputado Víctor de Aldama y el líder ultra..