Jueves Lardero: comer con Don Carnal

Aunque será por poco tiempo, don Carnal se alza triunfante un año más. Durante poco menos de una semana, del Jueves Lardero al Martes de Carnaval, la gula, la sátira y el desenfreno se apoderan de las calles de los pueblos y las mesas de los vecinos que esperan comer sin medida ni culpa. Aunque muchas de los platos que acompañaban a estas fiestas de origen pagano se han perdido, aún es posible rastrearlos en determinadas elaboraciones que nos hablan de un tiempo en que la mesa abundante era un bien escaso, puntual y marcado por la ritualidad.