edición general
1 meneos
24 clics

Juego: Print Gallery Of An Artist

Una breve introducción a los espacios recursivos. Izquierda/Derecha para moverse. Arriba/Barra espaciadora para saltar/saltar por la pared

| etiquetas: escher , 3blue1brown , recursividad
1 0 0 K 20 tecnología
1 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
reithor #1 reithor
A ver, que hoy es viernes, toca jugar al Pint gallery más bien. O al teto.
0 K 11

menéame