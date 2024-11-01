edición general
El juego de pensar (The Thinking Game) [ENG, con subs en castellano disponibles]  

Rodado durante cinco años por el galardonado equipo responsable de AlphaGo, el documental examina cómo los extraordinarios comienzos de Demis Hassabis moldearon su búsqueda permanente de la inteligencia artificial general. Narra el riguroso proceso del descubrimiento científico y documenta cómo el equipo pasó de dominar complejos juegos de estrategia a los altibajos de resolver un «problema de plegamiento de proteínas» de 50 años de antigüedad con AlphaFold.

| etiquetas: google , deepmind , alphafold , alphazero , demis hassabis
