·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12219
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
13930
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8986
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
6100
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
5047
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
630
RTVE propone la retirada de España de Eurovisión 2026 si la UER no expulsa a Israel
466
El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente
425
Sánchez pide la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas
491
Decide trabajar cuatro horas más al día «para joder a Yolanda Díaz»
402
Los equipos podrían boicotear las carreras ciclistas en las que participe Israel-Premier Tech tras el caos de La Vuelta [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
92
clics
El juego del fraude - El documental de Alejo Moreno que Hacienda no quiere que veas
Nuevo Documental de Alejo Moreno sobre Hacienda y sus abusos sobre los contribuyentes.
|
etiquetas
:
hacienda
,
desgobierno
,
democracia plena
,
denuncia
8
2
4
K
76
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
4
K
76
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MoñecoTeDrapo
Había otro documental que se publicitaba igual. Se llama "Hechos probados"
1
K
23
#6
lectorcritico
#4
A lo mejor hay un inspector que se ha colado entre los votantes.
www.meneame.net/story/juego-fraude-documental-alejo-moreno-hacienda-no
Los abusos de hacienda son irrelevantes. Claro que si.
#2
Hay bastantes entrevistas y suelen ser todas interesantes
Tambien tiene un canal sobre el tema, donde debate con expertos.
www.youtube.com/channel/UCcgM86nMRMPgSat1n-YutdQ
0
K
9
#3
Torrezzno
Me lo guardo. Gracias por compartir, hacienda somos todos
0
K
20
#5
Marisadoro
*
Alejo al Moreno, suena a consigna racista.
0
K
12
#9
MoñecoTeDrapo
#5
algo estaría tramando
0
K
13
#11
reivaj01
#9
pregúntaselo
0
K
12
#8
Leon_Bocanegra
Quién es hacienda y porque no quiere que yo vea ese vídeo? Si lo veo va a pasar algo?
0
K
12
#10
satchafunkilus
#8
La respuesta te sorprenderá
0
K
7
#4
DDJ
"El documental de Alejo Moreno que Hacienda no quiere que veas"
¿Hacienda no quiera que vea esto?
0
K
10
#1
lectorcritico
Entrevista a Alejo moreno el creador del documental.
www.youtube.com/watch?v=GT85gFXX1Qo
0
K
9
#7
lluissubi
Esto viene de Víctor Domínguez, el cual me suena a la cuerda de milei y otros.
Con lo largo que me es el documental que mezcla realidad social y opiniones de especialistas liberales...
Pues no me parece un documental muy documentado, sino un intento de manipulación.
Que alguien lo vea todo y me haga un resumen documentado
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/juego-fraude-documental-alejo-moreno-hacienda-no
Los abusos de hacienda son irrelevantes. Claro que si.
#2 Hay bastantes entrevistas y suelen ser todas interesantes
Tambien tiene un canal sobre el tema, donde debate con expertos.
www.youtube.com/channel/UCcgM86nMRMPgSat1n-YutdQ
¿Hacienda no quiera que vea esto?
www.youtube.com/watch?v=GT85gFXX1Qo
Con lo largo que me es el documental que mezcla realidad social y opiniones de especialistas liberales...
Pues no me parece un documental muy documentado, sino un intento de manipulación.
Que alguien lo vea todo y me haga un resumen documentado