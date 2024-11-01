edición general
El juego del fraude - El documental de Alejo Moreno que Hacienda no quiere que veas  

Nuevo Documental de Alejo Moreno sobre Hacienda y sus abusos sobre los contribuyentes.

MoñecoTeDrapo
Había otro documental que se publicitaba igual. Se llama "Hechos probados"
#6 lectorcritico
#4 A lo mejor hay un inspector que se ha colado entre los votantes.
Los abusos de hacienda son irrelevantes. Claro que si.

#2 Hay bastantes entrevistas y suelen ser todas interesantes
Tambien tiene un canal sobre el tema, donde debate con expertos.
Torrezzno
Me lo guardo. Gracias por compartir, hacienda somos todos :-D
#5 Marisadoro
Alejo al Moreno, suena a consigna racista.
MoñecoTeDrapo
#5 algo estaría tramando
reivaj01
#9 pregúntaselo
#8 Leon_Bocanegra
Quién es hacienda y porque no quiere que yo vea ese vídeo? Si lo veo va a pasar algo?
satchafunkilus
#8 La respuesta te sorprenderá
DDJ
"El documental de Alejo Moreno que Hacienda no quiere que veas"

¿Hacienda no quiera que vea esto?
#1 lectorcritico
Entrevista a Alejo moreno el creador del documental.
www.youtube.com/watch?v=GT85gFXX1Qo
#7 lluissubi
Esto viene de Víctor Domínguez, el cual me suena a la cuerda de milei y otros.
Con lo largo que me es el documental que mezcla realidad social y opiniones de especialistas liberales...
Pues no me parece un documental muy documentado, sino un intento de manipulación.

Que alguien lo vea todo y me haga un resumen documentado :palm:
