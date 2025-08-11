edición general
Si juegan a políticos, recibirán respuesta política

El reciente comunicado episcopal sobre Jumilla no es un pronunciamiento profético, sino un posicionamiento político. La jerarquía no cita a Cristo, ni al Magisterio, ni a las Escrituras: cita la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo hace alineándose con la Comisión Islámica de España para defender un derecho en clave puramente civil, sin referencia alguna a la misión de la Iglesia o a la verdad del Evangelio.

Pablosky #2 Pablosky
Vaya, infovaticana.com barre para casa, pero su casa no es la iglesia…
3 K 50
#1 bartolin
Coño, como les poca para una vez que se pronuncian políticamente contra fachiland
0 K 7
jepetux #3 jepetux
¿Infovaticana? Infocriptofacha más bien: nacionalcatolicismo “valiente” y en directo.
0 K 7

