edición general
9 meneos
17 clics
Los jueces corrigen los excesos de las empresas contra el absentismo por causa justificada

Los jueces corrigen los excesos de las empresas contra el absentismo por causa justificada

Los tribunales han empezado a combatir los excesos que algunas empresas cometen para reducir el absentismo laboral, y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han corregido en recientes sentencias convenios colectivos que penalizan bajas por enfermedad y de otro tipo aunque estén justificadas.las empresas tienden a incluir en sus convenios bonus por cumplimiento íntegro de jornada pero también penalizaciones para los trabajadores que se ausenten del trabajo aunque sea por causas justificadas, una casuística que los tribunales rechazan

| etiquetas: ts , an , empresas , absentismo por causa justificada
9 0 0 K 93 actualidad
2 comentarios
9 0 0 K 93 actualidad
#1 Barriales
Los cocos y ugete, estan que trinan. Ellos son lo que firmas esos convenios, como buenos lameculos del empresario y vende obreros, que son.
1 K 14
#2 colemur
Lo de las empresas se está yendo de las manos.
0 K 7

menéame