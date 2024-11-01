Los jueces corrigen los excesos de las empresas contra el absentismo por causa justificada

Los tribunales han empezado a combatir los excesos que algunas empresas cometen para reducir el absentismo laboral, y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han corregido en recientes sentencias convenios colectivos que penalizan bajas por enfermedad y de otro tipo aunque estén justificadas.las empresas tienden a incluir en sus convenios bonus por cumplimiento íntegro de jornada pero también penalizaciones para los trabajadores que se ausenten del trabajo aunque sea por causas justificadas, una casuística que los tribunales rechazan