Judíos: rebelaos. ¡Ahora! [ENG]

Así es como podemos empezar: necesitamos un millón de judíos. Menos del diez por ciento de la población judía mundial presentará una apelación conjunta ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Una denuncia judicial colectiva contra el Estado de Israel por crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro nombre y bajo la falsa bandera de nuestra identidad judía. Es hora de decir: ¡basta!
"¡Judíos, rebelaos!": Expresidente de la Knéset pide a los judíos del mundo que lleven a Israel ante la CIJ por los crímenes de guerra en Gaza. Avraham Burg, quien también dirigió la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial, pidió a un millón de judíos que presenten una apelación ante la Corte Internacional de Justicia por los crímenes de guerra en Gaza: "Esto no es un rechazo a nuestro pueblo; es una defensa de su alma"
