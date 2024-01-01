Judíos: rebelaos. ¡Ahora! [ENG]

Así es como podemos empezar: necesitamos un millón de judíos. Menos del diez por ciento de la población judía mundial presentará una apelación conjunta ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Una denuncia judicial colectiva contra el Estado de Israel por crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro nombre y bajo la falsa bandera de nuestra identidad judía. Es hora de decir: ¡basta!