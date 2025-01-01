Los judíos contrasionistas que no quieren vivir en Israel

El nacionalismo judío, o sionismo, está en pie de guerra en Estados Unidos. No es una noticia de hoy, porque hace tiempo que se observan fuertes tensiones entre algunas comunidades judías y parte creciente de la sociedad americana. Las guerras han agravado un conflicto entre judíos sionistas, antisionistas tradicionales y possionistas. Y en la escena acaban de entrar los contrasionistas. Parece una ensalada o la famosa película de Monty Python La vida de Brian.