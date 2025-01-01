edición general
Los judíos contrasionistas que no quieren vivir en Israel

El nacionalismo judío, o sionismo, está en pie de guerra en Estados Unidos. No es una noticia de hoy, porque hace tiempo que se observan fuertes tensiones entre algunas comunidades judías y parte creciente de la sociedad americana. Las guerras han agravado un conflicto entre judíos sionistas, antisionistas tradicionales y possionistas. Y en la escena acaban de entrar los contrasionistas. Parece una ensalada o la famosa película de Monty Python La vida de Brian.

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
" Magid cree que el exilio ha sido y sigue siendo positivo para los judíos, y que sólo en la diáspora, y no en Israel, existe el ambiente que hace posible la ética genuina del judaísmo."
Una posible solución Oriente Próximo es una diáspora generalizada voluntaria de los judíos. En realidad tienen un montón de lugares donde pueden vivir sin problemas.
