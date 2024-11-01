edición general
Judíos Árabes

La Nakba palestina, los crímenes del sionismo y la ocupación sistemática de los territorios con el apoyo de Gran Bretaña provocaron el rechazo y los sentimientos contrarios al sionismo y a la postura británica entre los iraquíes. Todo esto tuvo su repercusión sobre la comunidad judía iraquí, que se convirtió en sospechosa a pesar de no comulgar con el sionismo. Entre marzo de 1950 y enero de 1951 tuvieron lugar en Bagdad unos ataques anónimos y sospechosos contra objetivos judíos. Según muchos testimonios, fueron obras del Mosad. Bombas en...

YSiguesLeyendo
... los cafés que frecuentaban los judíos y octavillas amenazantes contra ellos. A finales de 1951 dos judíos -Yusuf Basri y Shlomo Saleh-, pertenecientes a la Organización Sionista Secreta, fueron detenidos y acusados de cometer actos violentos contra la comunidad judía. Fueron juzgados y ejecutados. Ante esta difícil situación, el Parlamento iraquí promulgó la ley de la "renuncia a la nacionalidad", que permitía a los judíos iraquíes abandonar definitivamente Iraq y de forma

UNX
El sionismo siempre ha visto a los judíos como un rebaño al que usar como quieren.
