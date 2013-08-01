Juana Clavero, nieta de un represaliado por el franquismo en Zarza la Mayor: “Las familias nos sentimos muy dolidas con María Guardiola”

Este sábado empiezan las exhumaciones en la mina La Paloma, donde se busca a una veintena de fusilados de 1936 solo 48 horas después de que PP y Vox hayan sacado adelante la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Entre los familiares que aguardan el momento está Juana Clavero, nieta de Isidoro Clavero Vinagre, herrero de Zarza fusilado por “defender la justicia social”. Habla desde la emoción y el cansancio: “Me he tenido que tomar una tila, estoy un poco desquiciada porque es un momento muy duro”