Juana Clavero, nieta de un represaliado por el franquismo en Zarza la Mayor: “Las familias nos sentimos muy dolidas con María Guardiola”

Este sábado empiezan las exhumaciones en la mina La Paloma, donde se busca a una veintena de fusilados de 1936 solo 48 horas después de que PP y Vox hayan sacado adelante la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Entre los familiares que aguardan el momento está Juana Clavero, nieta de Isidoro Clavero Vinagre, herrero de Zarza fusilado por “defender la justicia social”. Habla desde la emoción y el cansancio: “Me he tenido que tomar una tila, estoy un poco desquiciada porque es un momento muy duro”

| etiquetas: juana clavero , franquismo , represaliado , extremadura , maría guardiola
6 comentarios
cocolisto #5 cocolisto
No son los que quieren sacar a sus asesinados de las cunetas los que recuerdan a Franco.Son los asesinos asesinos franquistas y sus herederos los que le perpetúan.
Professor #1 Professor *
la Ley de Memoria Histórica es lo más vergonzoso y socialista que ha pasado España desde la nefasta II República y el PSOE golpista que provocó en 1934 con la Revolución de Asturias, provocando el PSOE y la UGT , el inicio de un sangriento conflicto civil en el que cientos de miles de españoles fueron asesinados.

derogar no basta ,ahora hay que pedir responsabilidades al PSOE e imputarles delitos de odio contra nosotros , los franquistas.
#2 Marisadoro *
#1 con una cantidad menor
habría sido mucho mejor
Andreham #3 Andreham
#1 Incluso aunque estés para internación en centro psiquiátrico, hay barbaridades que a menos que directamente seas beneficiado directo es mejor no soltar, por el ridículo que supone.
Professor #4 Professor
#3 Mejora tu español, y después podrás obtener mi respuesta.
Laro__ #6 Laro__ *
#1 Eres muy malo como troll. No estás a la altura de un nick con tanto prestigio. Te recomiendo que, al menos, repases un poco el estilo original; por ejemplo en:

cerdopolla.blogspot.com/2013/08/el-ilustre-professor.html
