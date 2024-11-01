edición general
Juan del Val se defiende de las críticas a su libro: "Si alguien considera que una novela es mala porque se lee mucho es que es bobo"

Juan del Val sigue en el centro de la noticia desde que hace unos días lograra alzarse con el Premio Planeta. El escritor y colaborador, que estuvo hace unos días en El Hormiguero como invitado estelar, volvió a retomar este fin de semana en La Roca el tema de las críticas a su novela, Vera, una historia de amor.

#5 abogado_del_diablo
Si ese tipo se cree que su libro se critica porque se lee mucho es que es muy bobo.
4 K 59
frg #4 frg
No, Juan, no pensamos que "una novela es mala porque se lee mucho", pensamos que eres bobo, aparte de un jeta, un lamebotas y un escritor mediocre.
1 K 32
mmlv #8 mmlv *
No merece la pena darle bola a este tipejo que lo que busca es casito
0 K 19
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
IMPORTANTE: acá tenemos a Juan, días antes, haciendo lo que según él mismo es ser "bobo": www.meneame.net/story/juan-val-pone-duda-exito-ventas-mar-calma-mar-fl
0 K 19
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Juan del Val sigue en el centro de la noticia desde que hace unos días lograra alzarse con el Premio Planeta. El escritor y colaborador, que estuvo hace unos días en El Hormiguero como invitado estelar, volvió a retomar este fin de semana en La Roca el tema de las críticas a su novela, Vera, una historia de amor. Juan, que las críticas hacia el premio que te han dado no es porque se vaya a leer mucho tu libro, que no te enteras. No es cuestión del libro ni del número de ejemplares que se…   » ver todo el comentario
0 K 19
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
#1 'La península de las casas vacías'. 250.000 ejemplares, 25 ediciones, traducida a 12 idiomas, etc.
0 K 19
frg #6 frg
Crepúsculo, la saga más vendida y un mierdón de proporciones universales.
0 K 12
alcama #7 alcama
No le deis más vueltas: se ataca a este hombre porque participa en tertulias políticas y hace críticas a Pedro Sánchez. Es así de simple.
¿ Es buen escritor? No lo sé. A mí no me gusta. Igual que otros muchos. Pero con no leerle me sobra, no tengo que estar martilleando con esto constantemente solo porque este señor no vote al PSOE
0 K 7
domadordeboquerones #3 domadordeboquerones
No le falta razón, no le sobra razón.
0 K 6

