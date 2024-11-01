·
más visitadas
14926
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8243
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4886
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
5048
clics
La guerra es un latrocinio
3797
clics
Quino: La Estatua de la Libertad de Troya (Viñeta)
más votadas
688
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
642
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
356
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado
530
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
555
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
18
clics
Juan Soto Ivars ficha como columnista del diario ABC
El escritor y periodista se incorpora a la cabecera de Vocento tras varios años en El Confidencial.com
periodismo
medios
prensa
7
1
2
K
78
actualidad
5 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
Juan Soto Ivars considera que es “el sitio en el que hay que estar ahora mismo”. Además, fuentes de ABC señalan que tenía otra oferta, pero “ha buscado venir” a Vocento.
2
K
47
#2
pepel
Y seguimos así...
1
K
26
#5
davidvsgoliat
Cada oveja con su pareja.
1
K
19
#3
IkkiFenix
Deberían quitar las subvenciones a todos esos panfletos
0
K
11
#4
lamonjamellada
Ivars el moderado fichando por el ABC? no puede ser, una inocentada fuera de fecha.
0
K
7
