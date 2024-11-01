edición general
Juan Soto Ivars ficha como columnista del diario ABC

Juan Soto Ivars ficha como columnista del diario ABC

El escritor y periodista se incorpora a la cabecera de Vocento tras varios años en El Confidencial.com

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Juan Soto Ivars considera que es “el sitio en el que hay que estar ahora mismo”. Además, fuentes de ABC señalan que tenía otra oferta, pero “ha buscado venir” a Vocento.
pepel #2 pepel
Y seguimos así...
#5 davidvsgoliat
Cada oveja con su pareja.
IkkiFenix #3 IkkiFenix
Deberían quitar las subvenciones a todos esos panfletos
#4 lamonjamellada
Ivars el moderado fichando por el ABC? no puede ser, una inocentada fuera de fecha.
:roll:
