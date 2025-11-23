edición general
Juan Pablo Escobar, hijo de uno de los mayores narcotraficantes de la historia: "Respeto absoluto a las víctimas de mi padre, por ellas he elegido salir a la luz"

Escobar relata en un cómic publicado recientemente su violenta infancia en la que los sicarios de su padre fueron sus niñeras

