Juan Leo, jubilado con 45 años cotizados y una pensión de 1.600 euros: “los jóvenes quieren rebajar nuestras pensiones para ellos cobrar más”

cotizados, ha defendido el sistema de pensiones de la Seguridad Social en un programa dedicado a la brecha generacional entre jóvenes y sénior. En su caso, está cobrando una pensión de 1.600 euros, una cuantía que, a su entender, no es suficiente habida cuenta de todo el tiempo que ha dedicado a trabajar
Ojo que metiendome con él señor de la noticia...lo de que después de toda la vida trabajando (y ahorrando) no té lleguen 1600€ de pensión tiene tela... Tienes que haber sido y seguir siendo muy manirroto
Y dentro de 20 años, se tirarán de los pelos.
Pero no tiene sentido lo de nuestro sistema de pensiones con la pirámide demográfica...
No estoy seguro qué sistema de debería implantar, el reparto solidario intergeneracional (en españistan) acumula intereses negativos en lugar de positivos y haora ya es tarde pare revertirlo, parece
Lo que sí me parece bien es que los robots coticen a la SS y la banca devuelva lo robado y mayor imposición a los superricos y elusión de capita
también imponer mejores ventajas fiscales a la hucha de pensiones
Pero no creo que diga nada raro apuntando a que es un Ponzi,
En los consejos de administración, donde tienen al PPsoE-Vox atados con sus collares a los pies de sus butacas.
Pensar que si se rebajan las pensiones, mágicamente, el empresario decidirá pagarles más, en lugar de quedarse él con el dinero, está al nivel de seguir creyendo en Papá Noel después de cumplir los 18 años.