Juan Leo, jubilado con 45 años cotizados y una pensión de 1.600 euros: “los jóvenes quieren rebajar nuestras pensiones para ellos cobrar más”

cotizados, ha defendido el sistema de pensiones de la Seguridad Social en un programa dedicado a la brecha generacional entre jóvenes y sénior. En su caso, está cobrando una pensión de 1.600 euros, una cuantía que, a su entender, no es suficiente habida cuenta de todo el tiempo que ha dedicado a trabajar

rojo_separatista
Basura de artículo para confrontar jóvenes vs mayores. Material para consumo de psicópatas que además no van demasiados sobrados de luces para darse cuenta que el problema no son los pensionistas. Que miren los beneficios anuales que tiene la banca privada para darse cuenta de que el problema no es la falta de recursos.
Robus
#3 Totalmente de acuerdo, pero igual artículos como este despiertan a algunos jovenes que realmente se creen que los mayores vivían en un estado de eterna placidez donde ataban los perros con langonizas.
inventandonos
#3 No entro a valorar la intención del artículo, pero sí sé que son dos realidades que coexisten: los mayores cobran una pensión que debería estar garantizada dado que lo cotizaron, y los jóvenes deberían tener salarios dignos.
Eibi6
#12 en realidad por suerte no lo "cotizaron" o no en él sentido de que se les devuelve lo que trabajaron como nos hacen entender. Lo que fueron metiendo ellos en la hucha sirvió para pagar las pensiones de los pensionistas de su generación, pero si sacaramos lo que fueron cotizando daria para muy pocos años de pensión, a día de hoy nos sacan entorno a un 5% para pagar las pensiones, vi nóminas de los 60-70s que se quitaba menos de un 2%

Ojo que metiendome con él señor de la noticia...lo de que después de toda la vida trabajando (y ahorrando) no té lleguen 1600€ de pensión tiene tela... Tienes que haber sido y seguir siendo muy manirroto
Robus
Y esos jovenes no se dan cuenta que, si consiguen algo, será reducir las pensiones... pero no conesguirán ni un euro más para ellos.

Y dentro de 20 años, se tirarán de los pelos.
camvalf
#4 Que gran verdad, se piensan los muy pardillos que les van as subir el sueldo cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra, tu sueldo te lo paga tu empresa y la pensión la paga la seguridad social. Estos son los que dicen que no son ricos porque el estado les quita mucho en impuestos pensado que si a la empresa les bajas las cotizaciones eso se lo van a añadir en nomina.
argonitran
#4 Olvidas pensiones actuales se pagan parcialmente con deuda que habrá que devolver dentro de unos años.
Mesopotámico
Jejejeje  media
crob
#1 con reconocer la estructura piramidal bastaría xD
rojo_separatista
#2, si la productividad crece a un ritmo superior al que crece la base de la pirámide no hay problema. El problema lo tiene quien se piensa que un trabajador hoy produce lo mismo que hace 40 años.
crob
#6 estoy totalmente de acuerdo que forma parte de un enfrentamiento entre pares (jubilados, género, CCAA, etc) para evitar un reparo justo con los que más tienen.
Pero no tiene sentido lo de nuestro sistema de pensiones con la pirámide demográfica...
No estoy seguro qué sistema de debería implantar, el reparto solidario intergeneracional (en españistan) acumula intereses negativos en lugar de positivos y haora ya es tarde pare revertirlo, parece
Lo que sí me parece bien es que los robots coticen a la SS y la banca devuelva lo robado y mayor imposición a los superricos y elusión de capita
también imponer mejores ventajas fiscales a la hucha de pensiones
Pero no creo que diga nada raro apuntando a que es un Ponzi,
hazardum
Los ricos cada vez más ricos y además de forma imparable como una apisonadora, pero los trabajadores peleándose ahora entre jóvenes y jubilados, para que los de siempre al final accedan al jugoso pastel de las pensiones. En algún sitio se tienen que estar descojonando de risa.
Mikhail
#7 "En algún sitio se tienen que estar descojonando de risa."
En los consejos de administración, donde tienen al PPsoE-Vox atados con sus collares a los pies de sus butacas.
Pepepaco
Si los jóvenes quieren cobrar sueldos más altos, lo que han de hacer es pedir a las empresas en las que trabajan que les paguen más y si no les hacen caso hacer huelgas como se ha hecho toda la vida.
Pensar que si se rebajan las pensiones, mágicamente, el empresario decidirá pagarles más, en lugar de quedarse él con el dinero, está al nivel de seguir creyendo en Papá Noel después de cumplir los 18 años.
Nobby
Cobra de pensión más que yo de salario...
Alakrán_
#13 ¿Tienes un problema con eso? Todo el mundo no cotiza lo mismo.
Mikhail
#13 ¿ Y en lugar de intentar mejorar tu salario, lo que pides es que le bajen la pensión para no sentirte tonto? ?(
