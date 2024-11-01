edición general
Juan Guaidó, opositor venezolano, es visto en partido del US Open

La imagen sorprendió a algunos usuarios en redes sociales. El exdiputado venezolano, que se juramentó como presidente en 2019, vive como exiliado en EEUU.

