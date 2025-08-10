edición general
Juan Carlos I negocia con Netflix un contrato millonario para grabar una serie sobre su vida

Juan Carlos I negocia con Netflix, vía sus abogados, una serie de ficción estilo The Crown sobre su vida, ligada al lanzamiento de sus memorias el 12 de noviembre y el 50º aniversario de su proclamación. La oferta, de unos 20 millones, prevé seis capítulos y abordará su reinado (1975-2014), escándalos fiscales y relaciones personales. Netflix envió emisarios a Abu Dabi, donde el Emérito cuenta con el asesoramiento del traficante de armas Abdul Rhaman El Assir. Felipe VI está informado.

ubiquae #1 ubiquae
lo veo, con pedro pascal haciendo de JC.
1 K 28
Uge1966 #2 Uge1966
No seré yo quien se abone a Netflix para estas cosas...
2 K 28
Dragstat #8 Dragstat *
"El negociador de Netflix ha dejado claro que tendrían que salir tanto los problemas fiscales [...] como las diferentes mujeres que han pasado por su vida"

El hombre parece que tiene ya medio pie en el hoyo, debe de tener dinero y donantes de sobra para mantener su tren de vida, y aún así prefiere hacer caja aunque signifique seguir manchando su propio nombre, el de su hijo y el de la casa real.
0 K 20
devilinside #3 devilinside
¿Habrá porno en la serie?
0 K 12
#4 MPPC
#3 Seguro que ponen el aviso de Escenas de violencia, asesinato, sexo, drogas, alcohol y kilos y kilos de sinvergonzonería.
1 K 22
#5 ooshima *
#3 No, sólo corrupción, golpes de estado y putas. Estoy seguro que no va a salir nada de lo que no se puede decir.
1 K 18
devilinside #6 devilinside *
#5 Pues ya no la veo. No la he visto, pero me sé el argumento
0 K 12
#7 guillersk
Con Morgan Freeman haciendo de Juan Carlos, lo veo
0 K 10

