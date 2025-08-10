Juan Carlos I negocia con Netflix un contrato millonario para grabar una serie sobre su vida

Juan Carlos I negocia con Netflix, vía sus abogados, una serie de ficción estilo The Crown sobre su vida, ligada al lanzamiento de sus memorias el 12 de noviembre y el 50º aniversario de su proclamación. La oferta, de unos 20 millones, prevé seis capítulos y abordará su reinado (1975-2014), escándalos fiscales y relaciones personales. Netflix envió emisarios a Abu Dabi, donde el Emérito cuenta con el asesoramiento del traficante de armas Abdul Rhaman El Assir. Felipe VI está informado.
| etiquetas: rey , emérito , netflix , contrato , millonario , serie
El hombre parece que tiene ya medio pie en el hoyo, debe de tener dinero y donantes de sobra para mantener su tren de vida, y aún así prefiere hacer caja aunque signifique seguir manchando su propio nombre, el de su hijo y el de la casa real.