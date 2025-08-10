Juan Carlos I negocia con Netflix un contrato millonario para grabar una serie sobre su vida

Juan Carlos I negocia con Netflix, vía sus abogados, una serie de ficción estilo The Crown sobre su vida, ligada al lanzamiento de sus memorias el 12 de noviembre y el 50º aniversario de su proclamación. La oferta, de unos 20 millones, prevé seis capítulos y abordará su reinado (1975-2014), escándalos fiscales y relaciones personales. Netflix envió emisarios a Abu Dabi, donde el Emérito cuenta con el asesoramiento del traficante de armas Abdul Rhaman El Assir. Felipe VI está informado.