Juan busca a sus ovejas: "Mi medio de vida lo he perdido"  

Es el caso de Juan, pastor, que tenía un rebajo de 130 ovejas. Sólo ha encontrado 11 "tres de ellas un poco chamuscadas", y ya descarta encontrar más. Andalucía Directo ha acompañado a Juan y a su hijo en su búsqueda. Las llama a gritos y silbidos, que las ovejas seguro conocen pero "deben estar asustadas porque no me contestan", dice Juan. Lo cierto es que esta familia vive de ese rebaño así que las buscan vivas o muertas. "Aunque sea los restos", dice su hijo. Porque, como se lamenta Juan, "el medio de vida que yo tenía, lo he perdido.