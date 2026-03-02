JPMorgan recomienda comprar grandes petroleras europeas ante el aumento de los riesgos de suministro en el Golfo

Los analistas de JPMorgan Chase están recomendando a los inversores que compren acciones europeas de petróleo y gas como Shell o TotalEnergies, argumentando que los ataques militares estadounidenses contra Irán podrían mantener elevados los precios de la energía.

Los inversores se centran en el riesgo de interrupción del suministro a través del Estrecho de Ormuz, según los analistas de JPMorgan, Matthew Lofting y Tianyu Wu. Las grandes petroleras europeas, que han cotizado en línea con los precios del crudo recientemente, ofrecen valoraciones..