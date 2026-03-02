edición general
7 meneos
8 clics
JPMorgan recomienda comprar grandes petroleras europeas ante el aumento de los riesgos de suministro en el Golfo

JPMorgan recomienda comprar grandes petroleras europeas ante el aumento de los riesgos de suministro en el Golfo

Los analistas de JPMorgan Chase están recomendando a los inversores que compren acciones europeas de petróleo y gas como Shell o TotalEnergies, argumentando que los ataques militares estadounidenses contra Irán podrían mantener elevados los precios de la energía.
Los inversores se centran en el riesgo de interrupción del suministro a través del Estrecho de Ormuz, según los analistas de JPMorgan, Matthew Lofting y Tianyu Wu. Las grandes petroleras europeas, que han cotizado en línea con los precios del crudo recientemente, ofrecen valoraciones..

| etiquetas: jpmorgan , recomendación , compras , petroleras europeas , golfo
6 1 0 K 43 Economía
4 comentarios
6 1 0 K 43 Economía
#3 pandasucks
Ahora le doy a añadir al carro! Gracias!
1 K 30
cocolisto #1 cocolisto
Acabáramos. Europa cada vez cuenta menos en todo. No se como los yanquis no compran toda la UE. ¿O ya lo han hecho?
0 K 20
efectogamonal #2 efectogamonal
#1 Europa ha sido siempre una colonia de EEUU :roll: {0x1f525}
1 K 33
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#2 Eau de Cochon
0 K 10

menéame