JPMorgan alertó a Trump sobre $1.000 millones en transacciones sospechosas ligadas a Epstein y Wall Street

A pocas semanas de la muerte de Jeffrey Epstein en prisión, en 2019, el banco JPMorgan Chase informó al gobierno de Donald Trump sobre más de 1.000 millones de dólares en movimientos financieros considerados sospechosos. Las operaciones incluían transferencias a bancos rusos y estaban relacionadas con varias figuras influyentes del mundo empresarial estadounidense. En el informe, que fue presentado por el banco y revelado esta semana entre cientos de documentos judiciales previamente confidenciales, se detallaba más de 4.700 transacciones.