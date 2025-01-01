edición general
Los jóvenes vuelven a ver los toros en El Bibio: «Esto es arte»

La venta de abonos nuevos, que este año cuenta con una nueva tarifa para menores de veinte años, convoca a los aficionados a las puertas de la Plaza de Toros

| etiquetas: toro , españa , arte , cultura , jóvenes , tortura , el bibio
Jaime131 #1 Jaime131
"Esto es arte" porque la ley de maltrato animal quedó incompleta. Hay animales de primera y de segunda (o tercera).
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 aquí es cuando vienen los de Nox y sus secuaces palmeros a pedir prohibir el rito del cordero porque es maltrato y no arte
Jaime131 #3 Jaime131
#2 Sí, las categorías de primera y segunda cambian según el punto de vista de cada uno.
ehizabai #6 ehizabai *
#1 Pues claro que hay animales de primera y de segunda, a ver si ahora están a la misma altura el quebrantahuesos y las garrapatas. O cerdos y linces.
Enfin.
Romfitay #5 Romfitay
Pues de las 10 personas que se ven en foto sólo una parece poder comprar ese abono joven.

Ojalá hicieran cola en otra ciudad y no en la mía.
Chinchorro #4 Chinchorro
Si la tauromaquia es cultura, es canibalismo es gastronomía.
#7 yukatan
una foto a una cola muy de cerca... con poca gente joven. Diría que la noticia es mentira xD
starwars_attacks #8 starwars_attacks
#7 vaya, y yo la he votado.

Seguramente sea mentira
