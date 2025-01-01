·
5
meneos
53
clics
Los jóvenes vuelven a ver los toros en El Bibio: «Esto es arte»
La venta de abonos nuevos, que este año cuenta con una nueva tarifa para menores de veinte años, convoca a los aficionados a las puertas de la Plaza de Toros
actualidad
8 comentarios
#1
Jaime131
"Esto es arte" porque la ley de maltrato animal quedó incompleta. Hay animales de primera y de segunda (o tercera).
2
K
42
#2
Verdaderofalso
#1
aquí es cuando vienen los de Nox y sus secuaces palmeros a pedir prohibir el rito del cordero porque es maltrato y no arte
1
K
31
#3
Jaime131
#2
Sí, las categorías de primera y segunda cambian según el punto de vista de cada uno.
0
K
11
#6
ehizabai
*
#1
Pues claro que hay animales de primera y de segunda, a ver si ahora están a la misma altura el quebrantahuesos y las garrapatas. O cerdos y linces.
Enfin.
Enfin.
1
K
19
#5
Romfitay
Pues de las 10 personas que se ven en foto sólo una parece poder comprar ese abono joven.
Ojalá hicieran cola en otra ciudad y no en la mía.
0
K
11
#4
Chinchorro
Si la tauromaquia es cultura, es canibalismo es gastronomía.
0
K
10
#7
yukatan
una foto a una cola muy de cerca... con poca gente joven. Diría que la noticia es mentira
0
K
7
#8
starwars_attacks
#7
vaya, y yo la he votado.
Seguramente sea mentira
0
K
6
