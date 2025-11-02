Los jóvenes son más de derechas que nunca. Estas son sus razones

Han crecido escuchando que vivirán peor que sus padres, encerrados por la pandemia en la edad de descubrir el mundo. Al salir se han encontrado con que el futuro es más caro y más difícil de lo que esperaban. Nos han dicho que los partidos tradicionales no entienden sus problemas, así que algunos han decidido ser rebeldes, pero esta vez, rebeldes de derecha. Incluso de extrema derecha.
| etiquetas: jovenes , voto , derecha , razones
www.lavanguardia.com/vida/20191119/471760582076/bargallo-el-uso-de-los
[2019] "Barcelona, 19 nov (EFE).- El conseller de Educación, Josep Bargalló, ha anunciado hoy que el uso de los teléfonos móviles en las aulas "va en crecimiento y llegará a todos los centros educativos, a pesar de las resistencias, las dudas y las campañas mediáticas"."
.
Y la solución que se les ocurre es votar a Vox.... no hay fallo!
www.meneame.net/story/golpe-estado-tecnoautoritarios-america-postdemoc
www.meneame.net/story/lucrativo-negocio-guerra-permanente/c014#c-14
Primero tacha de mala persona o mermado mental a todo el que se atreva a decir que ningún país puede mantenerse mucho tiempo sin un control migratorio.
Se prohíbe y censura a cualquiera que desafíe el discurso y diga que importar pobres traerá delincuencia porque no tendrán trabajo, a cualquiera que diga que traerán sus costumbres anti derechos humanos. Ni siquiera se puede decir que traer más gente aumentará la competición… » ver todo el comentario
Dicen que hay un montón de basura fascista, pero la mayoría no lo son. No son racistas, no son machistas, el problema es la basura que les meten por tik tok, i nstagram y YouTube.
En tick tock aún varían algo los mensajes, pero en Youtube es vergonzoso. Todo es sesgo fascista.
Solo hay que ver las universidades echando a vito quiles o los tick tock de chavalitos cantando el Ayuso etzun o contra el racismo o contra vox.
El problema es que les puede el ansia y a cada publicación de algún regre se ponen todos a escribirles los comentarios o a verlos como locos. Cuando lo que hay que hacer es ignorarlos y combatir las ideas sin dar promoción a los subnormales. Como el terraplanismo.
El voto es libre, pero luego no llores.......
No leen lo que pasa en USA?? No saben eso de los leopardos come caras??
Lo que son, es una pada de ignorantes......
Que cojones han hecho desde la Berdadera Isqkierda (o la otra tampoco, de la que me considero) por ellos?
Nada.
El ejemplo de Andalucía es perfecto: 35 años gobernando la PSOE, la gente hasta los cojones un día cambió el voto, el dictador Pablo Iglesias llamó a la alerta antifascista y a rodear el congreso pero ahora Juanma Moreno ha demostrado que no lo hace mal y gusta por mucha propaganda en contra que os metan por los ojos.