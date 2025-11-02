edición general
7 meneos
85 clics
Los jóvenes son más de derechas que nunca. Estas son sus razones

Los jóvenes son más de derechas que nunca. Estas son sus razones

Han crecido escuchando que vivirán peor que sus padres, encerrados por la pandemia en la edad de descubrir el mundo. Al salir se han encontrado con que el futuro es más caro y más difícil de lo que esperaban. Nos han dicho que los partidos tradicionales no entienden sus problemas, así que algunos han decidido ser rebeldes, pero esta vez, rebeldes de derecha. Incluso de extrema derecha.

| etiquetas: jovenes , voto , derecha , razones
5 2 4 K 32 actualidad
41 comentarios
5 2 4 K 32 actualidad
Comentarios destacados:          
lixivia #1 lixivia
El algoritmo de la redes sociales les ha lavado el cerebro, igual que a muchos adultos, pero con los jovenes es mas fácil…
16 K 184
Findeton #8 Findeton
#1 Viejos que no comprenden a los jóvenes, eso es lo que veo.
5 K 52
#11 Mustela
#1 La tolerancia a los algoritmos es el problema. Pasividad institucional.

www.lavanguardia.com/vida/20191119/471760582076/bargallo-el-uso-de-los

[2019] "Barcelona, 19 nov (EFE).- El conseller de Educación, Josep Bargalló, ha anunciado hoy que el uso de los teléfonos móviles en las aulas "va en crecimiento y llegará a todos los centros educativos, a pesar de las resistencias, las dudas y las campañas mediáticas"."
3 K 52
NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue
#2 #1 esto lo arreglamos diciendo que siendo incels y fachas no se folla y por eso la epidemia de soledad masculina
3 K 63
vilgeits #36 vilgeits
#1 Deberian hacerse algortimos que lavesen el cerebro a los jovenes para que votasen a la izquierda.
0 K 7
Quel #38 Quel
#1 :troll:
.  media
0 K 7
frankiegth #41 frankiegth *
#1. Sin acritud, pero esos jóvenes son de los que acaban de salir del huevo. Para cuando empiecen a enterarse de qué iba en realidad "ese mundo que de antemano les tenian preparado" ya será demasiado tarde para ellos y probablemente para sus hijos.  media
0 K 13
mmlv #3 mmlv
Han crecido escuchando que vivirán peor que sus padres, encerrados por la pandemia en la edad de descubrir el mundo. Al salir se han encontrado con que el futuro es más caro y más difícil de lo que esperaban

Y la solución que se les ocurre es votar a Vox.... no hay fallo!
5 K 68
Gry #5 Gry
#3 Hay gente que lo que quiere es cambio aunque eso suponga ver el mundo arder.
0 K 16
nemesisreptante #15 nemesisreptante
#3 si estan convencidos de que Vox les va a ayudar pues votarán a VOX. el problema es la información que les llega que está increíblemente sesgada. Le añades el plus que muchos de sus profesores y la gente mas mayor que ellos son más de izquierda y su rebeldía naturla les hace girar a la derecha. Que por cierto pinta bien para los conservadores ahora, pero en 10 añitos la brújula da la vuelta.
2 K 33
mmlv #19 mmlv
#15 Bueno, no hace falta ser Einstein ni estar superinformado para ver claro que VOX solo se van a ayudar a si mismos
1 K 33
Eibi6 #37 Eibi6
#3 es la solución que les tiktok y Twitter
0 K 9
Milmariposas #17 Milmariposas
Ganas (inconscientes) de autojoderse la vida.
2 K 47
MiguelDeUnamano #35 MiguelDeUnamano
#17 Y mucho hijoputa alentándolo y celebrándolo.
2 K 35
#13 XXguiriXX
La explicación es más sencilla. Suelen ver a la izquierda como a algunas madres: quejona, moralista, aburrida, temerosa, llorona e imposible de contentar.
3 K 45
Galero #10 Galero
El móvil
2 K 37
DrEvil #20 DrEvil
A mí me resulta interesante la visión de la izquierda del fenómeno.

Primero tacha de mala persona o mermado mental a todo el que se atreva a decir que ningún país puede mantenerse mucho tiempo sin un control migratorio.

Se prohíbe y censura a cualquiera que desafíe el discurso y diga que importar pobres traerá delincuencia porque no tendrán trabajo, a cualquiera que diga que traerán sus costumbres anti derechos humanos. Ni siquiera se puede decir que traer más gente aumentará la competición…   » ver todo el comentario
2 K 36
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Reggaeton y ser de derechas ....tenemos una pista?
2 K 33
Ransa #30 Ransa
La derecha les da soluciones simples a problemas complejos, además los susodichos no suelen ser los lápices más afilados. En general los móviles además de hacerles llegar a los youtubers, "impuestos malos" , les hace ser muy poco reflexivos
2 K 33
Quel #39 Quel
#30 La izquierda en cambio les llama nazis y fascistas por atreverse a quejarse de que hay problemas complejos.
0 K 7
#33 Toponotomalasuerte
#31 yo tengo hijos, 3. De 19, 23 y 25.

Dicen que hay un montón de basura fascista, pero la mayoría no lo son. No son racistas, no son machistas, el problema es la basura que les meten por tik tok, i nstagram y YouTube.

En tick tock aún varían algo los mensajes, pero en Youtube es vergonzoso. Todo es sesgo fascista.
1 K 27
#25 Toponotomalasuerte
No. El problema es que está de moda ser un hijo de puta. Pero los jóvenes en general no son de ultraderecha. Solo que los cuatro que hay no se acergüenzan y hacen ruido.

Solo hay que ver las universidades echando a vito quiles o los tick tock de chavalitos cantando el Ayuso etzun o contra el racismo o contra vox.

El problema es que les puede el ansia y a cada publicación de algún regre se ponen todos a escribirles los comentarios o a verlos como locos. Cuando lo que hay que hacer es ignorarlos y combatir las ideas sin dar promoción a los subnormales. Como el terraplanismo.
1 K 27
Ransa #31 Ransa
#25 la universidad es solo una parte de la juventud, creo que de los más jóvenes un porcentaje alto votaría a vox según encuestas
0 K 9
#32 fremen11
#29 Jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja
El voto es libre, pero luego no llores.......
No leen lo que pasa en USA?? No saben eso de los leopardos come caras??
1 K 23
#18 fremen11
Y en las autonomías que gobierna la ultraderecha, han resuelto los problemas de los jóvenes, viven mejor que sus padres???
Lo que son, es una pada de ignorantes......
1 K 23
mmlv #21 mmlv *
#18 Claro que sí! Ya no hay chiringuitos que despilfarran el dinero en chorradas como la prevención de incendios o la gestión de emergencias y nos han librado de los molestos carriles bici, además de poner banderas en todas las rotondas, ¿te parece poco?
0 K 18
javierchiclana #14 javierchiclana
Suscríbete para seguir leyendo: Muro de pago:  media
1 K 21
jm22381 #4 jm22381
Si les dices que vivirán peor que sus padres lógico que quieran volver a la época en la que sus padres eran jóvenes. Tal vez sus padres deberían contarles como las pasaron putas hasta que lograron la estabilidad y que lo que tienen lo ganaron con mucho esfuerzo y manifestaciones.
0 K 17
meneantepromedio #12 meneantepromedio
Razon N°1: La izquierda solo trae miseria.
2 K 15
Noctuar #40 Noctuar
#12 Raro me suena eso. Los países con mayor riqueza y bienestar del mundo tienen un sistema de seguridad social alentado y construido por partidos de izquierda. Los países escandinavos son bien ejemplo de ello.
1 K 17
Uda #9 Uda *
Razones principales: sobre protección, imbecilidad y victimismo.
0 K 10
Feindesland #28 Feindesland
#9 Entonces se harían feministas...
:-D
2 K 29
#6 Mustela
¿Y qué pasa con el sistema educativo? ¿Que los profesores no se rebelan no suficiente? ¿Acaso no hay lobbies por este sector?
0 K 9
#22 SantanaS
Se están suicidando
0 K 8
CharlesBrowson #27 CharlesBrowson
Claro claro, la culpa del algoritmo xD :roll:
0 K 8
#24 Kuruñes3.0 *
Blablabla cruzan las piernas blablabla no adoran a los dioses.
Que cojones han hecho desde la Berdadera Isqkierda (o la otra tampoco, de la que me considero) por ellos?
Nada.
0 K 7
Amoniaco #34 Amoniaco *
No saben votar, si no votarían a podemos de irene montero.
0 K 6
#23 Juanjolo *
No os monteis historias bobas. El motivo principal son la mierda de políticas del gobierno actual y que vivimos en una democracia.

El ejemplo de Andalucía es perfecto: 35 años gobernando la PSOE, la gente hasta los cojones un día cambió el voto, el dictador Pablo Iglesias llamó a la alerta antifascista y a rodear el congreso pero ahora Juanma Moreno ha demostrado que no lo hace mal y gusta por mucha propaganda en contra que os metan por los ojos.
2 K -13
#26 fremen11
#23 El Gobierno actual?? Te refieres a los autonómicos y locales también??? En Andalucía, Murcia, Extremadura, Galicia, Madrid, Valencia han resuelto el problema de los jóvenes???
2 K 26
#29 Juanjolo *
#26 me refiero a que el voto es libre. Y la izquierda esta tooooooo el rato intentando meter miedo para que les voten a ellos (ejemplo el artículo este de lo pais). La gente ya lo sabe. Date cuenta que no te das cuenta: DICTADORES.
1 K -12

menéame