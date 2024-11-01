Los jóvenes del PP se consideran moralmente superiores a la izquierda, y más guapos

Para los filósofos griegos, lo bueno era bello y lo bello, bueno. El último lema de Nuevas Generaciones del PP en Madrid daría para un tratado de filosofía política: “No somos lo mismo. Somos política, moral y estéticamente superiores”. Esta frase puede leerse sobre una foto de manifestantes propalestinos –en la que se aprecia a la exministra Irene Montero en la manifestación propalestina de la última etapa de La Vuelta– y otra de Isabel Díaz Ayuso –presidenta madrileña– saludando a los corredores del equipo ciclista Israel-Premier Tech.