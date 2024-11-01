edición general
Los jóvenes del PP se consideran moralmente superiores a la izquierda, y más guapos

Los jóvenes del PP se consideran moralmente superiores a la izquierda, y más guapos

Para los filósofos griegos, lo bueno era bello y lo bello, bueno. El último lema de Nuevas Generaciones del PP en Madrid daría para un tratado de filosofía política: “No somos lo mismo. Somos política, moral y estéticamente superiores”. Esta frase puede leerse sobre una foto de manifestantes propalestinos –en la que se aprecia a la exministra Irene Montero en la manifestación propalestina de la última etapa de La Vuelta– y otra de Isabel Díaz Ayuso –presidenta madrileña– saludando a los corredores del equipo ciclista Israel-Premier Tech.

8 comentarios
victorjba #1 victorjba
Pues yo los considero una panda de mongolos y gilipollas.
Quienmesalvara #8 Quienmesalvara *
#1 Y encima sacan mejores notas y se llevan los mejores trabajos, tienen familias más estables y tienen hijos. Y encima los muy cabronazos se casan con las tías más buenas. Por si fuera poco tienen más estabilidad emocional gracias a que la mayoría son católicos. Son unos putos mongolos, sin duda.
Mangione #2 Mangione
Su superioridad moral.  media
Mangione #3 Mangione
Su superioridad política.  media
Mangione #4 Mangione
Su superioridad estética.  media
masde120 #7 masde120 *
Los jovenes de podemos también
Seguramente los jovenes de cualquier grupo politico, y casi cualquier grupo humano de cualquier tipo,
Especialmente el grupo que lee, aplaude y vota esta noticia
#5 Kuruñes3.0
Eso va a ser el riego del borjamari medio.
Franco.Mastantuono #6 Franco.Mastantuono
Hoy en día la izquierda es la inferior moralmente a lo demás, tampoco nos flipemos xD
