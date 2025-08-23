edición general
10 meneos
101 clics
Jóvenes que ni estudian, ni trabajan: ¿Cuáles son los países europeos más afectados?

Jóvenes que ni estudian, ni trabajan: ¿Cuáles son los países europeos más afectados?

Los jóvenes son los principales motores del cambio social y económico. Son el capital humano de todos los países. Sin embargo, en Europa, muchos jóvenes "ni trabajan, ni estudian, ni siguen una formación" (NEET). En 2024, el 11% de las personas de entre 15 y 29 años de la UE eran 'ninis'. La UE quiere reducir esta cifra por debajo del 9% para 2030. Sin embargo, en 2024 sólo 11 de los 34 países europeos habrán alcanzado ya este objetivo.

| etiquetas: empleo , formación , jóvenes , ue
9 1 0 K 114 actualidad
7 comentarios
9 1 0 K 114 actualidad
Guanarteme #2 Guanarteme
Pero tradean y holdean con cojones, bro, van al gym y son gamers. :palm:

Ahora en serio, qué clase de sociedad hace que haya jóvenes que no hagan nada con sus vidas ¿Una que quema a la gente antes de llegar a la vida adulta o una que apenas da oortunidades? Un poco de las dos, me da...

Por cierto, me sorprende que España no esté entre los primeros.
1 K 36
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Siempre pueden ganarse la vida como político de derechas, dan el perfil.
1 K 24
Sacronte #4 Sacronte
Es que sin dinero tampoco puedes estudiar. A mi me despidieron en la crisis de 2008 y me saqué un grado medio porque tenía algo de dinero guardao y vivia con mi madre, que tampoco ganaba mucho. Por suerte tras un par de trabajos temporales, dos años despues conseguí uno estable por un contacto.

Los que vivan en una familia pobre y no tengan formación ya me diras tú que hacen, porque formarte tampoco te garantiza absolutamente nada.
0 K 10
#5 Frank39
Estudiar? Claro, pero eso no te garantiza nada, te puedes hinchar a reciclarte que nanai. Y currar? Con los trabajos de mierda que hay...
0 K 9
#7 Klamp
#5 puedes pasar de cajero a tecnico-operador de tpv.
0 K 8
#3 BoosterFelix *
Estudiar es lo que se hace en un sistema educativo bueno, no lo que se hace en los "sistemas educativos" que hay en subpaíses discapacitados como el Reino de España. Y de trabajar ya ni hablo.
0 K 6
#6 spasmos87
Son rentistas :troll:
0 K 6

menéame