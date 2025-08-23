Jóvenes que ni estudian, ni trabajan: ¿Cuáles son los países europeos más afectados?

Los jóvenes son los principales motores del cambio social y económico. Son el capital humano de todos los países. Sin embargo, en Europa, muchos jóvenes "ni trabajan, ni estudian, ni siguen una formación" (NEET). En 2024, el 11% de las personas de entre 15 y 29 años de la UE eran 'ninis'. La UE quiere reducir esta cifra por debajo del 9% para 2030. Sin embargo, en 2024 sólo 11 de los 34 países europeos habrán alcanzado ya este objetivo.