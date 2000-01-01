Jóvenes en Madrid, Barcelona y València sin techo para el nuevo curso: "Cuando digo que soy estudiante me dejan de contestar"

La mayoría de la oferta de habitaciones de alquiler está repartida entre Madrid, Barcelona y València, donde los jóvenes tienen que asumir precios abusivos o recurrir a la solidaridad de las redes sociales.
| etiquetas: madrid , barcelona , alquiler , crisis
Suena todo muy "comunista" pero no se me ocurre otra forma rápida de hacerlo.
No es un problema de España es en todas las grandes ciudades de los países.
Manda huevos que algo que podría arreglarse de forma tan sencilla se omita a nivel político por ir contra la religión imperante, es muy triste, sobre todo en la era de la IA, cuando podemos preguntar a una máquina sobre la insostenibilidad del sistema y las soluciones y todas pasan por el mismo cauce.
Lo mejor para evitar que todo el mundo viva en Madrid es el precio alto de la vivienda.
Además lo que haces es que al final solo tendrás o gente con dinero o gente muy pobre hacinada en pisos patera. Los jóvenes que suelen ser pobres fuera, y las familias también porque tienen el hándicap de necesitar viviendas más grandes y más gastos.