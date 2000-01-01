edición general
Jóvenes en Madrid, Barcelona y València sin techo para el nuevo curso: "Cuando digo que soy estudiante me dejan de contestar"

Jóvenes en Madrid, Barcelona y València sin techo para el nuevo curso: "Cuando digo que soy estudiante me dejan de contestar"

La mayoría de la oferta de habitaciones de alquiler está repartida entre Madrid, Barcelona y València, donde los jóvenes tienen que asumir precios abusivos o recurrir a la solidaridad de las redes sociales.

ipanies #3 ipanies
La única forma de solventar este problema de forma rápida es interponer al estado en las operaciones para evitar abusos de las dos partes. El precio lo marca la administración y se encarga de pagar al propietario cada mes y de cobrarle al inquilino y paralelamente se le pone un impuesto salvaje a las viviendas vacías para que no se reduzca la oferta...
Suena todo muy "comunista" pero no se me ocurre otra forma rápida de hacerlo.
#5 Katos
#3 libremercado el que tengo aquí colgado.
ipanies #7 ipanies
#5 El mercado se regula solo; es el nuevo, Hacienda somos todos... :troll:
#6 jjmf
#3 Eso no evita que haya más demanda que pisos y que buena parte de los que quieren alquilar no puedan hacerlo.
ipanies #9 ipanies
#6 El hecho de dejar que los precios se disparen de forma disparatada tampoco resuelve el problema del desequilibrio entre oferta y demanda, creo yo...
#8 Katos
#3 viviendas públicas de alquiler a precios contenidos qué sean un 20% del total. El problema es que España es de los países con menos VPO.
No es un problema de España es en todas las grandes ciudades de los países.
ipanies #10 ipanies
#8 Ya, pero para eso habría que tener un plan nacional de vivienda o similar, y viendo lo bien que se llevan los putos PPSOEs no veremos un acuerdo en nada hasta que no gobierne la organización delictiva... como siempre pasa.
#13 Dav3n
#3 Creo que te has pasado de comunista, seguramente hayan saltado flags en varias agencias de vigilancia por todo occidente xD xD xD

Manda huevos que algo que podría arreglarse de forma tan sencilla se omita a nivel político por ir contra la religión imperante, es muy triste, sobre todo en la era de la IA, cuando podemos preguntar a una máquina sobre la insostenibilidad del sistema y las soluciones y todas pasan por el mismo cauce.
ChukNorris #15 ChukNorris
#3 xD "Comunista" es que el estado haga las viviendas y se las ceda a quien considere.
Barney_77 #1 Barney_77 *
He puesto mi piso a alquilar por probar. En Alcalá de henares, a lo loco 1500. Es un piso grande cerca de la universidad. En 30 minutos me han llegado más de 40 mensajes. ¡1500 eurazos! Lo he quitado. Tengo que repensar el precio.
samdax #2 samdax
#1 pues 2000. Asi de jodida está la cosa.
#11 Grandpiano
#1 Ponlo a 50.000 y si te siguen llegando más de 40 mensajes es que son automáticos.
#18 Pitchford
#17 Pues en que habrá estudiantes que no encuentren habitación cerca de ciertas universidades muy importantes y tengan que ir a universidades en poblaciones menos estresadas en cuanto a vivienda, que así crecerán más.
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Les sale mas barato comprarse el titulo o falsificarlo, como estamos viendo ultimamente
#4 Katos
Son los precios del mercado respecto a la demanda.
Lo mejor para evitar que todo el mundo viva en Madrid es el precio alto de la vivienda.
Dragstat #12 Dragstat
#4 El único problema es que si no compensa en otros sitios porque directamente no hay trabajo y tampoco es tan barato no va a funcionar.

Además lo que haces es que al final solo tendrás o gente con dinero o gente muy pobre hacinada en pisos patera. Los jóvenes que suelen ser pobres fuera, y las familias también porque tienen el hándicap de necesitar viviendas más grandes y más gastos.
#16 Pitchford
#4 Supongo que este problema de la vivienda estudiantil en ciertas ciudades beneficiará a las universidades establecidas en poblaciones con mayor y más barata disponibilidad habitacional.
ChukNorris #17 ChukNorris
#16 ¿En qué les va a favorecer? Las diferentes carreras creo que se llenan siempre de estudiantes, en tal caso favorece a los alumnos que vivan allí, porque tendrán menos competencia.
