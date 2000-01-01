edición general
Jóvenes españoles dedican el 92% del salario en emanciparse

El Consejo de la Juventud alerta: la compra de vivienda equivale a 14 años de sueldo y el alquiler en solitario exige casi todo el salario de los jóvenes.

#5 tierramar
El mal llamado problema de la vivienda, es en realidad el problema del paro juvenil 24´9%, los bajos salarios, la precariedad, el exceso de mano de obra constante que el PPSOE promueven con la inmigración descontrolada. aviso a los inmigrantes: esto también les perjudica a los que ya se han establecido, porque cuando quieran prosperar y pidan mejores condiciones les van a decir: "si no quieres trabajar por esto, tengo otros 10 esperando"…   » ver todo el comentario
#11 tdgwho
#5 Es que la gente solo mira la vivienda, pero la comida, la luz, la gasolina, los coches... todo está muy caro.
#12 tierramar
#11 Y los sueldos en España no suben como la inflación, en un país con excedentes de mano de obra continuada, los empresarios se pueden permitir el pagar lo mínimo
#14 tdgwho
#12 obviando a los empresarios, mira los empleados públicos, un A1, que es el nivel mas alto, cobra 40k. es un sueldo alto? si, pero no llega si quieres mantener una familia.

Y de ahí, para abajo, A2 son 28k, C1 son 23k y C2 son 19k.

El propio estado incumple el articulo 35 de la constitución " a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia"
Es decir, que con un solo sueldo, se debería poder mantener a una familia entera (entendamos, nada de tener 7 hijos, digamos una familia "normal" con 1, 2 o 3 como mucho)

SI el propio estado hace eso, no puede exigir a la privada, y de hecho, se aprovechan de ello.
#15 abogado_del_diablo
#5 Todo cierto, salvo lo de que el problema de la vivienda está mal llamado.
Es un absoluto disparate pagar 1000 euros por una habitación compartiendo pisos con desconocidos. Son precios absolutamente desproporcionados con respecto tanto a salarios como al coste del resto de bienes; es el problema que necesita una solución más urgente y sin duda uno de los más graves de España, si no el que más.
#2 Katos
Lo cual no ha cambiado en 20 años. Era igual en los 2000.
Somos una pantomima de pais
#6 keizal
#0 Debe haber 5 envíos de distintas fuentes antes de repetir o se considera spam.
www.meneame.net/normas-comunidad/#promocion_comercial
#1 Fedorito
Les debe parecer bien, no veo revueltas en las calles.
#3 Jacusse
#1 en tiktok les parece preocupar más lo último de Aitana.
#4 mmlv
#1 La verdad es que es sorprendentemente el conformismo de esta generación
#10 Benzo
#4 Por desgracia, de esta generación y anteriores.
#13 Dragstat
#1 es que vivimos en la era del individualismo y pasan cosas como las que comenta #7 , y no son solo las nuevas generaciones sino que se lo han inculcado las anteriores. No hay una lucha por objetivos comunes sino que cada uno se busca la vida. Estudio y me formo para competir con los demás y ser mejor que ellos, esperando que los demás no se esfuercen tanto y tener un salario no tan precario. ¿Para que luchar por mejorar el país?, me voy a otro mejor, y en esto ayudan los propios países…   » ver todo el comentario
#9 Borgiano
El cobete.
#7 Drazz
en mi sector yo lo que noto es que la gente funciona en plan "voy a aprender rápido aqui para hacer CV y largarme a otro sitio a cobrar más" y les falta la coletilla "y los que vengan detrás que arreen". Está claro que no hay conciencia de clase, todos nos creemos clase media (algunos ganando 2500 al mes ya se creerán alta) y los sindicatos con algo de fuerza (UGT/CCOOO) son una sombra de lo que debe ser un sindicato. Así es dificil que la cosa mejore
#8 yabumethod
#7 Tampoco queda otra cosa que hacer. Yo hice exactamente eso y esa es la única manera para que te suban el sueldo en este pais. Quedarse hasta que te pillen en otro lado donde paguen más- Y ojo, que yo siempre participe y propuse cambios para ir a mejor, pero esto es simplemente demasiado lento entre los amuermados de los compañeros que no se mueven y que luego te ves solo para cosas que es para todos. Es lo que hay.
