Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»

«Nosotros veníamos de dar una vuelta por la bahía y teníamos algunas bandejas con comida que nos había quedado del aperitivo. Cuando los vi pensé que a lo mejor no habían comido y me acerqué para dárselas. Fue ahí cuando me caí al agua y él se lanzó para rescatarme sin conocerme de nada. Ni siquiera le dio tiempo a dejar su móvil y su cartera. Saltó con ellos sin importarle poner en riesgo su vida por salvarme la mía. En el puerto había mucha gente más, pero el único que saltó fue él», comentó.
| etiquetas: los churrascos , mohamed , rescate , cartagena
Primero los salva para luego robar y violar.y cobrar de nuestros impuestos
Verás cómo a la 3ª es cuando se nos despendola
A veces se dice que o se es una cosa o la otra. Estos son la evolución, tan obtusos como hijos de puta.
¿Que pasa, te has sentido representado?
Edito: por sus votos los conoceréis