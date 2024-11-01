edición general
Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»

Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»

«Nosotros veníamos de dar una vuelta por la bahía y teníamos algunas bandejas con comida que nos había quedado del aperitivo. Cuando los vi pensé que a lo mejor no habían comido y me acerqué para dárselas. Fue ahí cuando me caí al agua y él se lanzó para rescatarme sin conocerme de nada. Ni siquiera le dio tiempo a dejar su móvil y su cartera. Saltó con ellos sin importarle poner en riesgo su vida por salvarme la mía. En el puerto había mucha gente más, pero el único que saltó fue él», comentó.

Ratoncolorao
Rescato un comentario a esta noticia cuando se ha subido a la redes:
Primero los salva para luego robar y violar.y cobrar de nuestros impuestos
10
Macadam
#1 "es la segunda vez que rescata a alguien de morir ahogado."

Verás cómo a la 3ª es cuando se nos despendola
3
MiguelDeUnamano
#1 Lo que mucho miserable viene llamando "pensar diferente".
1
Aguarrás
#1 De verdad que me sorprende la capacidad que tiene la derecha y los subnormales que la apoyan para ser malvados.
A veces se dice que o se es una cosa o la otra. Estos son la evolución, tan obtusos como hijos de puta. :wall:
3
#7 bestiapeluda
Parece que esta gente de origen africano viene de sociedades mucho menos individualistas que la nuestra, por eso se mojan por los demás. Un ejemplo es el de aquellos dos senegaleses, las únicas personas que ayudaron a Samuel Luiz cuando una banda de asesinos patrios lo mató a patadas al grito de "maricón de mierda"
5
ThugLife
Cada vez que un negro se echa al agua es noticia y portada. Hay que normalizar que los negros se echan al agua como hay que normalizar que los payos se caen al agua.
0
#9 Borgiano
Faltan aliens en la historia.
0
SegarroAmego
Que de una noticia asi solo mostreis odio e insultos hacia la derecha, fachas o lo que sea no dice nada bueno de vosotros. Tenéis tanto odio y frustración que se os va la pinza. Haceroslo mirar
4
arturios
#6 A ver, si los de la derecha hacen comentarios de verdaderos hijos de la gran puta, pues se merecen que mostremos un poquitín de odio ¿no?

¿Que pasa, te has sentido representado? :troll:

¿Que pasa, te has sentido representado? :troll:
2
Macadam
#8 Es una pregunta retórica, no? xDç

Edito: por sus votos los conoceréis xD
0

