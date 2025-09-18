Un joven es herido por asta de toro en el escroto en el segundo día de encierros en Almodóvar del Campo

Ha sido atendido de urgencia en el quirófano móvil del coso y posteriormente trasladado al Hospital de Puertollano. Segundo día de encierros en Almodóvar del Campo, y segundo susto de cierta consideración. Un mozo ha resultado herido en el interior del Coso Multifuncional ‘Las Eras de Marta’ al resbalarse desde lo alto de la barrera que separa el callejón, con la mala fortuna de ser alcanzado con un pitón en la zona escrotal. El herido ha sido atendido de inmediato en el quirófano móvil por el equipo médico que también aporta el Ayuntamiento y