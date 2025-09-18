edición general
Un joven es herido por asta de toro en el escroto en el segundo día de encierros en Almodóvar del Campo

Un joven es herido por asta de toro en el escroto en el segundo día de encierros en Almodóvar del Campo

Ha sido atendido de urgencia en el quirófano móvil del coso y posteriormente trasladado al Hospital de Puertollano. Segundo día de encierros en Almodóvar del Campo, y segundo susto de cierta consideración. Un mozo ha resultado herido en el interior del Coso Multifuncional ‘Las Eras de Marta’ al resbalarse desde lo alto de la barrera que separa el callejón, con la mala fortuna de ser alcanzado con un pitón en la zona escrotal. El herido ha sido atendido de inmediato en el quirófano móvil por el equipo médico que también aporta el Ayuntamiento y

calde
Suficiente para premio darwin?
2 K 30
comadrejo
#1 No se especifica el alcance de la cirugia taurinoescrotal que ha recibido el susodicho.
0 K 12
calde
#4 Confiemos en el buen criterio del toro, que seguro que es mejor que el de los que les torean... :troll:
0 K 10
maoma
#1 los idiotas también votan
0 K 12
Cehona
#1 Si come poca fibra, lo superará.
0 K 17
Grahml
Pero el toro está bien, ¿no?
0 K 20
Antipalancas21
Manda huevos ha dicho el toro. xD
0 K 20
Torrezzno
Almodovar, escrotos y cornamentas juntos nunca acaban bien
0 K 20
mariettica
No es que el toro haya tenido punteria, es que el joven se ha tirado de polla al toro... Si es que van ahi a entrenar su tonteria
1 K 20
pepel
A quien se le ocurre ir a correr con el escroto.
0 K 18
BastardWolf
Esto ya lo he visto yo en algún lado xD  media
0 K 13
reivaj01
Este artículo es una mierda, no informa del estado del toro.
Espero que se encuentre bien.
0 K 12
Arzak_
Ya no volverá a echarle huevos 8-D
0 K 11
ansiet
El cuerno del toro... ¿ Está entero ?
0 K 10
Forestalx
Son sus costumbres. Cada uno se descojona como quiere.
0 K 10
guillersk
Darwin no toma vacaciones.....
0 K 9

