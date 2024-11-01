Una joven habla claro sobre la precariedad de su generación: “aspiramos a tener un futuro negro y de mierda y lo que más me jode es que decís que es nuestra culpa”

No es una cara famosa, pero su vídeo de TikTok con 3 millones de visualizaciones se ha convertido en altavoz de la frustración juvenil en España. Con un tono crudo, lanza una lista de reproches. Denuncia el bloqueo generacional con sueldos que no cubren ni el alquiler, contratos precarios y un futuro sin independencia ni acceso a la vivienda. También se rebela contra el relato que culpa a los jóvenes de la caída de la natalidad: “perdona, ¿por qué cojones voy a traer a un puñetero niño al mundo si no me puedo mantener ni yo?”.