Una joven habla claro sobre la precariedad de su generación: “aspiramos a tener un futuro negro y de mierda y lo que más me jode es que decís que es nuestra culpa”

No es una cara famosa, pero su vídeo de TikTok con 3 millones de visualizaciones se ha convertido en altavoz de la frustración juvenil en España. Con un tono crudo, lanza una lista de reproches. Denuncia el bloqueo generacional con sueldos que no cubren ni el alquiler, contratos precarios y un futuro sin independencia ni acceso a la vivienda. También se rebela contra el relato que culpa a los jóvenes de la caída de la natalidad: “perdona, ¿por qué cojones voy a traer a un puñetero niño al mundo si no me puedo mantener ni yo?”.
Bienvenida al club maja. Hace 14 años los peperos nos vendieron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades o al menos por encima de lo que nos deseaban para nosotros.
Y todavía hay quien quiere seguir votando a los ppepperos porque España se hunde en el desastre, que ellos mismos crearon.
¿Y qué quieres que te digamos los puretas, bonica? Mirad a ver si individualmente os chafáis los unos a los otros a ver quién sale adelante, como nos han enseñado a hacer a todos los demás, o igual podéis innovar y hacer una revolución comunista. Quejarnos ya nos quejábamos hace 25 años, que si menudos precios los pisos, que si vaya mierda de salarios, que si no me contratan en ningún sitio, que si... Ninguna novedad.
Tomar la hoz y el martillo
La mejor receta es bajo ningún concepto creerse que las cosas SOLO son culpa de uno. Aléjense de esos discursos. Y bajo ningún concepto recortar derechos a nadie aunque a ti te den igual esos derechos ahora. Estamos en un momento en que es muy fácil perder derechos en un momento y muy difícil recuperarlos.
En España y en cualquier país..
Los de los 90 se comieron una crisis en sus 20s..
Nos faltaban las redes sociales e internet para llorar un poco
La culpa siempre es de otro y la culpa no es más que y una etiqueta para cargar la ira y la frustración contra otro.
Da igual de quién es la culpa. Es su responsabilidad buscar una solución y buscarse la vida como lo han hecho muchas generaciones antes.
La época de los jubilados de hoy es la de la gente que nació en una postguerra terrible. Donde no había nada, donde el trabajador era un siervo.
Salieron adelante con mucho trabajo, y corriendo delante de la… » ver todo el comentario
Ofrece a estos jóvenes que se quejan levantarse a las 5 y media de la mañana, como hacía yo, para ir a trabajar y regresar a tu casa a las 10 de la noche, que ni por todo el oro del mundo lo aceptan porque en su casa no les falta el plato en la mesa. En nuestra época o lo hacías o no comías.
No habia vivienda, pero los salarios / créditos hacían que en 10 años se pagase una casa.
No trabajaban los 2, con el cabeza de familia era suficiente.
La mayoría no se planteaba la vida sin hijos o con hijo único.
...
No lo tienen fácil.
Los políticos de cualquier ideología engañan, da igual cuando leas esto.
Todos los seres vivos tienen como regla básica sobrevivir, así que activa el modo de supervivencia. Eso de realización personal, profesional y existencial son paridas filosóficas, deseos, en el mismo nivel de fantasía del UCM.
En el trabajo, siempre debes tener activado el modo mercenario: la empresa te puede echar a la calle en cualquier momento, luego cuando veas una mejor oportunidad de… » ver todo el comentario
Lo más triste es que somos un país rico en recursos que podría tener la economía más saneada de Europa si dejáramos de sabotearnos a nosotros mismos.
Lo tenéis jodido y nadie te dice que sea tu culpa. Bueno, nadie normal. Ahora está la moda de la extrema derecha que se dedica a odiarnos a todos, incluidos los jóvenes. No os lo toméis como algo personal, nos odian a todos y sin motivo. Tenemos la culpa de todo lo que se les ocurra. Es lo que tiene el odio. No les hagas caso.
Solo pudieron influir en Trabajo, y ya.
Acusarles de no haber conseguido x es tergiversar lo que pasó.