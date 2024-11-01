edición general
Una joven habla claro sobre la precariedad de su generación: “aspiramos a tener un futuro negro y de mierda y lo que más me jode es que decís que es nuestra culpa”

Una joven habla claro sobre la precariedad de su generación: "aspiramos a tener un futuro negro y de mierda y lo que más me jode es que decís que es nuestra culpa"

No es una cara famosa, pero su vídeo de TikTok con 3 millones de visualizaciones se ha convertido en altavoz de la frustración juvenil en España. Con un tono crudo, lanza una lista de reproches. Denuncia el bloqueo generacional con sueldos que no cubren ni el alquiler, contratos precarios y un futuro sin independencia ni acceso a la vivienda. También se rebela contra el relato que culpa a los jóvenes de la caída de la natalidad: “perdona, ¿por qué cojones voy a traer a un puñetero niño al mundo si no me puedo mantener ni yo?”.

#4 kaos_subversivo
Votando a la ultraderecha seguro que se soluciona :troll:
11
#11 cunaxa
#4 La ultraderecha va en contra de todos nosotros. ¿ Todos ? A lo mejor todos no, a lo mejor no va contra los más ricos. Pero contra los trabajadores y los jóvenes, ya estamos viendo que sí que va.
2
#24 yoma
#11 Pero a pesar de ello es entre los jóvenes donde más está calando el discurso de la ultraderecha.
1
#30 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#24 Porque venden la excusa fácil, el odio barato y sencillo. Si no tienes futuro es mas sencillo tener un chillo expiatorio claro como los inmigrantes, las feministas o el colectivo LGTBI+ que es lo que vende la derecha que algo mucho mas nebuloso como el capitalismo salvaje, el neoliberalismo o el juego geopolitico.
2
#23 A_S
#4 seguro al cien por cien, con la ultraderecha ya no te vas a poder quejar
2
#29 DayOfTheTentacle
#4 evidentemente... No. Pero ellos, los jóvenes, lo ven así.
0
#35 Deperdidos
#4 Tal cual. Negros quejándose de la esclavitud y votando al KKK.
0
#1 NPCMeneaMePersigue
Se arregla tirando mierda en redes sociales sobre las empresas que tratan mal a los trabajadores pero como so fueras consumidor
3
#6 Valdreu
No es su culpa, pero tampoco hacen nada para solucionarlo, no parece que estén muy indignados.
3
#14 cunaxa
#6 Su trabajo es estudiar, no protestar y menos protestar ellos lo que tú no protestas y deberías.
1
#17 Valdreu
#14 Qué protesten otros, así nos va.
0
#12 Asimismov
#12
Bienvenida al club maja. Hace 14 años los peperos nos vendieron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades o al menos por encima de lo que nos deseaban para nosotros.
Y todavía hay quien quiere seguir votando a los ppepperos porque España se hunde en el desastre, que ellos mismos crearon.
3
#7 Supercinexin
Menudo Déjà vu de mi generación de "jóvenes" de cuando tenía yo veinte años y diez años después cuando estaba en mi treintena.

¿Y qué quieres que te digamos los puretas, bonica? Mirad a ver si individualmente os chafáis los unos a los otros a ver quién sale adelante, como nos han enseñado a hacer a todos los demás, o igual podéis innovar y hacer una revolución comunista. Quejarnos ya nos quejábamos hace 25 años, que si menudos precios los pisos, que si vaya mierda de salarios, que si no me contratan en ningún sitio, que si... Ninguna novedad.
2
#3 eltxoa
Tenéis que protestar. Así es como se logran cambios. Pero sin molestar a nadie.
1
#26 azathothruna
#3 Nah
Tomar la hoz y el martillo
1
#2 Priorat
Y la solución es... cargarse su futuro. Es decir cargarse lo que hay hoy para que cuando ellos ya no sean jovenes sigan igual de puteados que ahora. Y les sigan diciendo: ¿Te acuerdas que dijomos que la pensión iba a depender de ti? Pues si ahora no tienes es porque es tu culpa.

La mejor receta es bajo ningún concepto creerse que las cosas SOLO son culpa de uno. Aléjense de esos discursos. Y bajo ningún concepto recortar derechos a nadie aunque a ti te den igual esos derechos ahora. Estamos en un momento en que es muy fácil perder derechos en un momento y muy difícil recuperarlos.
1
#18 Don_Pixote
#12 o igual es que han descubierto que la vida es complicada sin venir de una familia adinerada

En España y en cualquier país..
1
#5 Don_Pixote
A los nacidos en los 70, 80 etc.. nos han regalado todo claro..
Los de los 90 se comieron una crisis en sus 20s..

Nos faltaban las redes sociales e internet para llorar un poco
2
#12 cunaxa
#5 Los jóvenes lo tienen fatal y no es su culpa.
0
#27 daniMate
#12 da igual de quién es la culpa.
La culpa siempre es de otro y la culpa no es más que y una etiqueta para cargar la ira y la frustración contra otro.

Da igual de quién es la culpa. Es su responsabilidad buscar una solución y buscarse la vida como lo han hecho muchas generaciones antes.

La época de los jubilados de hoy es la de la gente que nació en una postguerra terrible. Donde no había nada, donde el trabajador era un siervo.
Salieron adelante con mucho trabajo, y corriendo delante de la…   » ver todo el comentario
0
#22 yoma
#5 Pues imagínate los que nacimos en los 50 que con 14 años empezábamos a trabajar porque en casa no había para comer. Y esta gente se piensa que ahora lo tienen difícil.
0
#25 Urasandi
#22 pero en los 60 había trabajo. Al menos a mi zona inmigraron miles.
0
#28 yoma
#25 En esa época empezabas a trabajar como aprendiz en cualquier taller y con lo que ganabas pagabas y transporte y poco más. Eso no era que hubiera trabajo.
Ofrece a estos jóvenes que se quejan levantarse a las 5 y media de la mañana, como hacía yo, para ir a trabajar y regresar a tu casa a las 10 de la noche, que ni por todo el oro del mundo lo aceptan porque en su casa no les falta el plato en la mesa. En nuestra época o lo hacías o no comías.
0
#34 Urasandi
#28 En mi zona los aprendices escalaban muy deprisa porque había demanda. No tardaban en encontrar otro taller donde faltaba gente y pagaban de verdad.

No habia vivienda, pero los salarios / créditos hacían que en 10 años se pagase una casa.

No trabajaban los 2, con el cabeza de familia era suficiente.

La mayoría no se planteaba la vida sin hijos o con hijo único.

...

No lo tienen fácil.
0
#15 retoqueteate
"vota vox", lo lleva en la frente
1
#9 Torrezzno
Pues nada, a sentarse mano sobre mano y esperar que pase
0
#33 CrudaVerdad
Bienvenida al mundo real.

Los políticos de cualquier ideología engañan, da igual cuando leas esto.

Todos los seres vivos tienen como regla básica sobrevivir, así que activa el modo de supervivencia. Eso de realización personal, profesional y existencial son paridas filosóficas, deseos, en el mismo nivel de fantasía del UCM.

En el trabajo, siempre debes tener activado el modo mercenario: la empresa te puede echar a la calle en cualquier momento, luego cuando veas una mejor oportunidad de…   » ver todo el comentario
0
#8 Ovidio
A llorar a la llorería
0
#31 g3_g3
Vaya decepción se va a llevar cuando ya no sea joven y se de cuenta que es lo mismo pero sin ser joven.
0
#32 clavícula
Los culpables somos los que hemos votado durante décadas "en contra del otro" en lugar de exigir gobernantes que se dediquen a gestionar el país.

Lo más triste es que somos un país rico en recursos que podría tener la economía más saneada de Europa si dejáramos de sabotearnos a nosotros mismos.
0
#10 cunaxa
Llorica.
Lo tenéis jodido y nadie te dice que sea tu culpa. Bueno, nadie normal. Ahora está la moda de la extrema derecha que se dedica a odiarnos a todos, incluidos los jóvenes. No os lo toméis como algo personal, nos odian a todos y sin motivo. Tenemos la culpa de todo lo que se les ocurra. Es lo que tiene el odio. No les hagas caso.
0
#16 Libelulo
El futuro negro lo tenemos todos de esta generación, pero pocas generaciones venideras quedan y no me refiero al trabajo sino a la vida en la Tierra.
0
#13 Enero2025
¿votando a la Izquierda se ha solucionado?
0
#19 Valdreu
#13 ¿Qué izquierda? ¿El PSOE?
1
#21 perej
#13 la izquierda nunca ha tocado poder en lo económico. Iglesias era el responsable de la agenda 2030. Eso da una idea de su nula capacidad de influir en lo económico.
Solo pudieron influir en Trabajo, y ya.
Acusarles de no haber conseguido x es tergiversar lo que pasó.
1

