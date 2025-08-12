Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: "Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas" En la comunidad, solo un 17% de los jóvenes se han emancipado

El caso de Tomás Aragón podría ser el de muchos jóvenes, no solo de la comunidad, sino de todo el territorio español, porque lo cierto es que el problema de la vivienda (lo que se traduce en la incapacidad de emanciparse) no son palabras vacías, ni humo, sino una realidad palpable que viven más de un 80% de la juventud aragonesa, que ven truncados en muchas ocasiones sus proyectos de vida. Este zaragozano, a sus 30 años, y tras un año de gestiones, ha conseguido adquirir una vivienda