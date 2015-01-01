·
clics
Una joven de gaza huye de los disparos en el reparto de comida
Asi es el día de los palestinos para ir a recoger algo para llevarse a la boca. Disparos a matar.
etiquetas
gaza
ayuda
disparos
actualidad
#1
A.more
Auschwitz en directo. Sin esconderse. No necesitan hornos crematorios. Los dejan tirados como perros y lo suben a instagram. Y el mundo complice
12
K
102
#3
lixus
¿ Por qué hay armas para los ucranianos y no las hay para los palestinos ? ¡Que asco de mundo! Mañana nos tocará a otros, que a nadie le quepa duda.
2
K
35
#5
ElBeaver
#3
Los palestinos necesitan un gobierno democrático, no unos golpistas como los de Hamás. Una vez que cuenten con representantes decentes, podrán tener su propio ejército.
10
K
-53
#7
Nouser
#5
En Cisjordania tenían un gobierno democrático y ya ves para que les ha servido.
3
K
33
#9
ElBeaver
#7
La corrupción de los gobernantes palestinos deja a los ciudadanos indefensos ante los abusos.
2
K
-2
#14
Pandacolorido
#9
Ante los abusos de Israel, te refieres.
2
K
23
#15
Nouser
#9
Mejor masacrarlos. Vamos a salvarlos de sí mismos.
0
K
7
#13
Mark_
#5
los palestinos necesitan su país de vuelta y no a los invasores israelitas. Que se vayan los israelíes y verás como Hamás desaparece.
2
K
25
#8
lameth
*
Tu eres tonto. Me da igual el strike por insultos directos. No mereces la pena como ser humano, no mereces nada más que un centro donde te enseñen a tener criterio propio.
¿Cuántos gobiernos te hacen falta para justificar el hambre de un niño? ¿Cuántos asesinatos te hacen falta para justificar que una madre no pueda dar el pecho porque no tiene?
P.D. Me da igual el strike, tu eres tonto. Eres el tipo de persona que no hace más que estorbar el avance del ser humano como sociedad.
#3
. Esto iba para , ElBeaver el valiente, bien que defiende el genocidio desde su sofá, y no es capaz de enfrentarse a alguien por internet, alguien que no le va a hacer daño.
P.D. 2. Antes de mi strike. FREE PALESTINE!
3
K
27
#12
QRK
#8
Habría que mandarlo a estas colas de alimentos. A ver si así deja de soltar las babas que suelta.
1
K
18
#4
Uda
Ya vale. no?
En qué estamos convirtiendo esta atrocidad? En un espectáculo continuo??
hay gente que hace turismo para ver como matan a los gazaties y los que no vamos lo vemos por Youtube o nos atiborramos de horror con las noticias de las teles??
Esto no es empatía ni denuncia...es consumo.
Aquí mirando y rasgándonos las vestiduras y los políticos a lo suyo. Algún día saldremos nosotros en Youtube...
1
K
17
#2
Sergio_ftv
Los terroristas siempre han sido muy valientes, ahora se vuelve a demostrar con estos francotiradores israelíes.
0
K
12
#10
harlam
Qué tiempos más preciosos estos... un genocidio en directo como si fuera un videojuego. Se me ocurre que las pijas youtubers que hicieron jogging por barrios chungos de Madrid, vayan a Gaza y se peleen por algo de comida para a continuación hacer jogging bajo las balas sionistas. Qué subidón, Bro...
0
K
10
#6
ElBeaver
¿Se sabe quién dispara?
6
K
-18
#11
sliana
#6
por tus comentarios no descarto que seas tu mismo.
0
K
7
