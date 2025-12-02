·
10
meneos
148
clics
El joven que entró en la jaula de una leona en Brasil tenía esquizofrenia y el sueño de ser domador
Varios funcionaros que trataron a Machado, fallecido a los 19 años, han denunciado su desamparo tras crecer en centros de acogida
|
zoos
leones
esquizofrenia
suicidio
#3
rucel
Muere un joven con problemas mentales y las respuestas son de auténticos malnacidos
#8
Pixmac
Muchas personas dicen que a personas así hay que tenerlas vigiladas pero a continuación dicen "no con mi dinero" y en casi todos los casos las personas afectadas y sus familias no pueden pagar una clínica privada. No hay solución fácil.
#5
Suikoden
"La leona será tratada y cuidada durante semanas."
#10
joseclc
Pobre chaval, espero que al menos fuese rapido. Ahora espero que el zoo no denuncie a la familia por alimentar al animal.
#4
jacinto9999
La leona solucionó el problema out of the box.
#9
La_fruta_de_ayuso
#1
doramono
Espero que el león esté bien
#2
BastardWolf
Murio haciendo lo que mas le gustaba
#6
obmultimedia
#2
ser el menu diario de la leona.
#7
BastardWolf
#6
queria ser domador de leones, no?
