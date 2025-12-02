edición general
10 meneos
148 clics
El joven que entró en la jaula de una leona en Brasil tenía esquizofrenia y el sueño de ser domador

El joven que entró en la jaula de una leona en Brasil tenía esquizofrenia y el sueño de ser domador

Varios funcionaros que trataron a Machado, fallecido a los 19 años, han denunciado su desamparo tras crecer en centros de acogida

| etiquetas: zoos , leones , esquizofrenia , suicidio
8 2 0 K 123 actualidad
10 comentarios
8 2 0 K 123 actualidad
Comentarios destacados:    
rucel #3 rucel
Muere un joven con problemas mentales y las respuestas son de auténticos malnacidos
11 K 100
#8 Pixmac
Muchas personas dicen que a personas así hay que tenerlas vigiladas pero a continuación dicen "no con mi dinero" y en casi todos los casos las personas afectadas y sus familias no pueden pagar una clínica privada. No hay solución fácil.
0 K 20
#5 Suikoden
"La leona será tratada y cuidada durante semanas."
0 K 9
#10 joseclc
Pobre chaval, espero que al menos fuese rapido. Ahora espero que el zoo no denuncie a la familia por alimentar al animal.
0 K 9
#4 jacinto9999
La leona solucionó el problema out of the box.
0 K 6
#1 doramono
Espero que el león esté bien
2 K -1
BastardWolf #2 BastardWolf
Murio haciendo lo que mas le gustaba
3 K -9
obmultimedia #6 obmultimedia
#2 ser el menu diario de la leona.
1 K 7
BastardWolf #7 BastardWolf
#6 queria ser domador de leones, no?
1 K 8

menéame