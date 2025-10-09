Un joven de 23 años muere tras precipitarse por el balcón de un hotel en Tenerife después de que se incendiase su habitación

Un hombre, de 23 años, ha fallecido este jueves tras precipitarse desde un balcón en un hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife), ubicado en la Avenida Venezuela del municipio, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2. El suceso se produjo sobre las 21:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de un incendio declarado en un hotel localizado en la zona mencionada anteriormente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para