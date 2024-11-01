edición general
15 meneos
55 clics
Josu Jon Imaz, el Golfo de América y el método Repsol. Culturewashing por un bocadillo de calamares

Josu Jon Imaz, el Golfo de América y el método Repsol. Culturewashing por un bocadillo de calamares

El 9 de enero de 2026, en el East Room de la Casa Blanca, Donald Trump convocó a una veintena de directivos de las principales petroleras internacionales para repartirse la producción venezolana tras la intervención militar estadounidense en el país y el secuestro de Nicolás Maduro. Entre los asistentes, junto a representantes de Chevron, Exxon y ConocoPhillips, figuraba el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, expresidente del Partido Nacionalista Vasco.

| etiquetas: josu jon imaz , repsol
12 3 0 K 210 actualidad
3 comentarios
12 3 0 K 210 actualidad
fofito #1 fofito
No esperariais dignidad en un alto ejecutivo de una petrolera, verdad?
4 K 59
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 Y menos aun siendo un ex político.
0 K 12
kevers #3 kevers *
Me he puesto a leer el artículo sin ver qué era del jotdown y cuando ya llevaba un buen rato de lectura digo joder, esto es más largo que un día sin pan, ni que fuera del jotdown...xD
0 K 10

menéame