Josu Jon Imaz, el Golfo de América y el método Repsol. Culturewashing por un bocadillo de calamares

El 9 de enero de 2026, en el East Room de la Casa Blanca, Donald Trump convocó a una veintena de directivos de las principales petroleras internacionales para repartirse la producción venezolana tras la intervención militar estadounidense en el país y el secuestro de Nicolás Maduro. Entre los asistentes, junto a representantes de Chevron, Exxon y ConocoPhillips, figuraba el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, expresidente del Partido Nacionalista Vasco.