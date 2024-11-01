Joséphine Baker en América, "Las locuras de Ziegfeld de 1936" [Eng]  

Las Ziegfeld Follies de 1936 fue una revista musical con letras de Ira Gershwin, música de Vernon Duke y sketches de Gershwin y David Freedman. Se estrenó en el Winter Garden Theatre el 30 de enero de 1936 y finalizó sus funciones el 9 de mayo de 1936 tras ciento quince representaciones. Fue producida por la viuda de Ziegfeld, Billie Burke, y Lee y Jacob Shubert, y dirigida por John Murray Anderson y Edward Clarke Lilley. La coreografía fue de Robert Alton, con ballets dirigidos por George Balanchine. El diseño escénico y el vestuario fueron de