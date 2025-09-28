edición general
Joseph E. Stiglitz denuncia el impacto económico global del autoritarismo de Trump

Joseph E. Stiglitz, Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 2001, lanzó este domingo en Santander una dura crítica a las consecuencias económicas y democráticas de las políticas impulsadas por el Gobierno estadounidense de Donald Trump. El economista alertó de cómo “el asalto a todos los aspectos de la libertad y el Estado de derecho por parte de la administración Trump” está erosionando tanto la economía como el liderazgo global del país.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Joseph E. Stiglitz, Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel AKA el falso nóbel para analfabetos que van de enterados en economía.
#2 Grahml
#1 Ya hay analfabetos que proponen a Trump para ese falso Nobel que destacas:

x.com/atrupar/status/1950892300063662555

PD: Precisamente, Peter Navarro, analfabeto entre los analfabetos y bien denominado por otros "más tonto que un saco de ladrillos", es el arquitecto de la política arancelaria de Donald Trump.
Urasandi #3 Urasandi
#1 Pero me alegro de que #0 haya corregido esa cagada del artículo
#4 intotheflow *
#1 ¿"analfabetos"? Se puede criticar a los economistas sin desacreditarse a uno mismo. Si por algo destaca Stiglitz es por su rigor intelectual.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Vuelve a leer lo que puse.
#7 intotheflow
#6 Lo he vuelto a leer. ¿Dónde te he malinterpretado?
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#7

Cuando veas a alguien dicendo "Como dijo el nóbel de economía Perico de los palotes ..." ya sabes que no sabe muy bien de qué habla.
#9 intotheflow
#8 He interpretado que como Stiglitz ganó un premio para analfabetos, le consideras un analfabeto.
¿Te referías con analfabetos a quienes creen que el nobel de economía es un nobel "real"? //modo espeso ON.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#9

Correcto. Quieren reforzar sus argumentos con un premio chiringuitero. Es como si de me dices "El ganador del premio al mejor árbitro (otorgado por Florentino Pérez)"
#11 intotheflow
#10 Pues en tu desprecio por el "galardón" se te ha ido la mano, calificando de analfabeto a Stiglitz. Entiendo tu postura, sin embargo.
