Joseph E. Stiglitz denuncia el impacto económico global del autoritarismo de Trump

Joseph E. Stiglitz, Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 2001, lanzó este domingo en Santander una dura crítica a las consecuencias económicas y democráticas de las políticas impulsadas por el Gobierno estadounidense de Donald Trump. El economista alertó de cómo “el asalto a todos los aspectos de la libertad y el Estado de derecho por parte de la administración Trump” está erosionando tanto la economía como el liderazgo global del país.