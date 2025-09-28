Joseph E. Stiglitz denuncia el impacto económico global del autoritarismo de Trump

Joseph E. Stiglitz, Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 2001, lanzó este domingo en Santander una dura crítica a las consecuencias económicas y democráticas de las políticas impulsadas por el Gobierno estadounidense de Donald Trump. El economista alertó de cómo “el asalto a todos los aspectos de la libertad y el Estado de derecho por parte de la administración Trump” está erosionando tanto la economía como el liderazgo global del país.
PD: Precisamente, Peter Navarro, analfabeto entre los analfabetos y bien denominado por otros "más tonto que un saco de ladrillos", es el arquitecto de la política arancelaria de Donald Trump.
Vuelve a leer lo que puse.
Cuando veas a alguien dicendo "Como dijo el nóbel de economía Perico de los palotes ..." ya sabes que no sabe muy bien de qué habla.
¿Te referías con analfabetos a quienes creen que el nobel de economía es un nobel "real"? //modo espeso ON.
Correcto. Quieren reforzar sus argumentos con un premio chiringuitero. Es como si de me dices "El ganador del premio al mejor árbitro (otorgado por Florentino Pérez)"