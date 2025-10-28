edición general
15 meneos
111 clics
Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

La tragedia ocurrió a las 9.30 en Fenegrò, en la zona de Como: fueron inútiles los intentos de socorro para la víctima: falleció en el acto. El meta, en cambio, "resultó ileso", según 'La Gazzetta'.

| etiquetas: portero español , atropella , anciano
12 3 0 K 59 actualidad
4 comentarios
12 3 0 K 59 actualidad
#1 Jodere
Según pone en la noticia el portero no tuvo la culpa.
2 K 28
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Las primeras investigaciones, tal y como informa 'La Repubblica', apuntan a que la víctima podría haberse sentido indispuesto, lo que le habría llevado a cambiar repentinamente de dirección, invadiendo el carril contrario y cerrando el paso al vehículo del futbolista, provocando la colisión.

Entiendo que fue la silla de ruedas las que invadió la calzada, aunque hay gente en silla de ruedas que condiuce, este señor tenía 85 años y no creo que fuera el caso.
1 K 21
#2 tyrrelco
Esperemos que fuera por debajo de la velocidad permitida. Los coches matan mucho y hay que tener mil ojos al volante. DEP el pobre hombre.
0 K 10
Furiano.46 #4 Furiano.46
A mí me falta un "accidentalmente" ya que el título me da a entender que ha sido premeditado. No sé....
0 K 10

menéame