15
meneos
111
clics
Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
La tragedia ocurrió a las 9.30 en Fenegrò, en la zona de Como: fueron inútiles los intentos de socorro para la víctima: falleció en el acto. El meta, en cambio, "resultó ileso", según 'La Gazzetta'.
|
etiquetas
:
portero español
,
atropella
,
anciano
#1
Jodere
Según pone en la noticia el portero no tuvo la culpa.
2
K
28
#3
HeilHynkel
Las primeras investigaciones, tal y como informa 'La Repubblica', apuntan a que la víctima podría haberse sentido indispuesto, l
o que le habría llevado a cambiar repentinamente de dirección, invadiendo el carril contrario
y cerrando el paso al vehículo del futbolista, provocando la colisión.
Entiendo que fue la silla de ruedas las que invadió la calzada, aunque hay gente en silla de ruedas que condiuce, este señor tenía 85 años y no creo que fuera el caso.
1
K
21
#2
tyrrelco
Esperemos que fuera por debajo de la velocidad permitida. Los coches matan mucho y hay que tener mil ojos al volante. DEP el pobre hombre.
0
K
10
#4
Furiano.46
A mí me falta un "accidentalmente" ya que el título me da a entender que ha sido premeditado. No sé....
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Entiendo que fue la silla de ruedas las que invadió la calzada, aunque hay gente en silla de ruedas que condiuce, este señor tenía 85 años y no creo que fuera el caso.