Josef Ajram confirma en un nuevo vídeo que no sabía lo que hacía

Y tres días después, como si de Jesuscristo se tratara, Josef Ajram está intentando lavar su imagen con explicaciones en un video publicado a través de Instagram. Y el análisis del vídeo no puede ser más desalentador. No solo porque no pide disculpas, sino porque intenta justificarse con ideas pueriles y deja ver con total claridad que comenzó el proyecto de gestión de SICAV, sin tener la más mínima idea de los conceptos más básicos que se requieren en la gestión profesional. Puede ver el vídeo aquí y a continuación nuestro análisis.