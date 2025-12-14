edición general
José Viña, investigador y catedrático en Fisiología: "Para llegar a los 80 se precisa buen estilo de vida, para los 110, genética"

José Viña, investigador y catedrático en Fisiología: "Para llegar a los 80 se precisa buen estilo de vida, para los 110, genética"

El médico se suma al equipo de la UCAM como director de la nueva Cátedra de Gerociencia, la segunda del mundo, en la que investigarán sobre enfermedades asociadas al envejecimiento

2 comentarios
#1 Mesopotámico
Llegar a los 110 me parece mas una tortura que un logro
Javier_Forteza #2 Javier_Forteza
Su padre, José Viña Giner, fue mi catedrático de fisiología en 1975.
Aún lo recuerdo plantado en las escaleras de la Facultad de Medicina de Valencia
deteniendo el sólo una carga de los grises que perseguían a los estudiantes.
