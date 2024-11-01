edición general
Jose Mota: sketch teletrabajo en el Espcial de Nochevieja 2025

Especial Nochevieja Completo - 2025: El Juego Del Camelar | José Mota

| etiquetas: jose mota , teletrabajo , noche vieja , juego del camelar
5 comentarios
DrToxic #3 DrToxic
El especial no solamente fue malo de solemnidad, es que además tenía un mensaje muy, muy peligroso.
carakola #5 carakola
#3 ¿Qué mensaje? Para no tener que verlo entero.
woody_alien #1 woody_alien
Ufff, una hora de José Mota. Mi páncreas no me lo permite.
#2 MetalAgm
#1 el enlace va directamente al minuto del sketch, 33:57...
carakola #4 carakola
#2 Si abres en nueva pestaña sí pero si clicas directamente va desde el principio, al menos con Firefox.
