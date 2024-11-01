·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7870
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
6688
clics
El nuevo post delictivo de Trump en Truth Social
5476
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
5972
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
4335
clics
Reconocimientos
más votadas
409
Francia rescata el impuesto a los ricos para salir de su trampa fiscal e irrita a sus grandes fortunas
371
Un diputado de Vox boicotea un minuto de silencio por Gaza con golpes a la mesa
339
Forbes lleva años publicando la lista Epstein sin saberlo
469
Víctima de abusos sexuales, expulsada del escenario de la manifestación "Protejamos a nuestra mujeres" por decir que su agresor era blanco [Ing]
382
Marruecos vive su tercer día de protestas juveniles por salud y educación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
86
clics
José María O'Kean, economista: “La solución para la hostelería es pagar la cerveza a 15 euros"
El experto desveló tres posibles vías ante la palpable falta de camareros en España, especialmente en temporada alta.
|
etiquetas
:
cerveza
,
economía
,
crisis
4
1
0
K
72
actualidad
27 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
72
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Albarkas
Ni aunque la pagáramos a 60. Los explotadores de mierda se lo quedarían todo.
14
K
174
#14
The_Ignorator
#1
Estos economistas que se olvidan de analizar como ha funcionado el escenario durante años...
No son los trabajadores quienes han mejorado sus beneficios durante años. Así que en un escenario donde ha habido mas turismo, hay mayores ingresos ¿a donde ha ido ese dinero? Pues incrementar lo que vale el producto parece claro a quien va a beneficiar.
Como los que dicen que el problema de vivienda es que no se construye (así sin más). Años construyendo mas que todo el resto de potencias europeas juntas y ¿cuanto dicen que se abarato la vivienda?¿para que fue tanta construcción?
3
K
44
#5
Verdaderofalso
Y me seguirá compensando quedar en casa
4
K
73
#7
skaworld
En serio de donde sacan a esta puta gente
"Revela el precio de este robot camarero: "No llega a 400 euros al mes". Por el contrario, a un hostelero un camarero le cuesta una media de 2.000 euros al mes."
Es un clasico entre los "ejperto economista" analizar un sector sin tener ni putisima idea del mismo. ¿El robot camarero friega, limpia las mesas y cierra? ¿Lidia con los clientes borrachos? ¿Atiende a proveedores?
Y sobre la birra a 15 pavinis...…
» ver todo el comentario
6
K
66
#10
Verdaderofalso
#7
pues no veo el problema, que empiecen a robotizar todo el bar.
Porque no lo hacen?
1
K
30
#13
skaworld
#10
Igual, ojo igual, porque cuesta un quintal pillarte a un jambo que te mapee y diseñe una "linea de montaje" pero adaptada a tu negocio y q la peña como este señor don catedrático piensa q es pedir una robochacha a aliexpress ?
1
K
15
#18
Verdaderofalso
#13
hasta que les hagan currar más horas que las que marque el convenio robot y tengamos un Skynet
2
K
42
#19
The_Ignorator
#10
yo ya he empezado a emborracharme en casa y a darle ahí la chapa a la IA:
Mucho mejor que un barman, te escucha sin replicar, sin ponerte caras y sin echarte a ningún lado cuando empiezas a liarla
(Quizás debería volver al bar donde un humano me eche antes de liarla. Ya llevo 4 ventanas y 2 televisores jodidos en mi casa)
0
K
10
#26
Pitufo
#10
Se llaman máquinas expendedoras o vending
0
K
6
#21
Veo
#7
evidentemente este no es economista, es propagandista.
2
K
30
#4
pitercio
Lo han vuelto a conseguir, La Razón siempre se supera encontrando tipos aún más gilipollas.
2
K
31
#24
z1018
Curioso que el gasto más alto (*) que suele tener un local de hostelería, que no son los sueldos ni los impuestos, nunca lo nombran, ni proponen regularlo o limitarlo, raro, raro.
(*) el alquiler del local
1
K
17
#23
OrialCon_Darkness
si cobrando la caña a 4 pavos tienes a los hosteleros pidiendo ayuda porque la gente prefiere ir al super y bebersela en casa... Intenta ponerla a 15, a ver cuantas vendes jajaja
1
K
15
#3
jaramero
La solución es bajar los alquileres de los locales en toda España.
Calcular todo en base a múltiplos o fracciones del smi.
1
K
15
#16
bizcobollo
La otra opción es que las copas las sirva el hostelero y su familia.
1
K
12
#20
fofito
Existe en España una verdad inapelable ,y está es que hay más locales de hostelería que la suma de varios países europeos combinados ,solo en Andalucia hay tantos bares como en Dinamarca, Irlanda, Finlandia o Noruega juntas.
España es ,de largo,el país con más bares del mundo, con más de 182K,uno por cada 175 habitantes.
Quizás sea por eso que los españoles emigran para mejorar su situación laboral...y en el extranjero eso incluye a la hostelería. Algo impensable en España.
0
K
12
#22
Veo
#20
Solo te contradigo en una cosa, pero lo hago para reforzar tu conclusión:
El número correcto de bares por habitantes se calcula mal oficialmente, solo tiene en cuenta a la población local.
Si sumamos la población "temporal" (94 millones en 2024) salimos a muchos menos bares por persona, pero claro, es un número muy complejo de calcular. No es sumar 50 millones más 94, habría que tener en cuenta la estancia promedio de cada turista... pero es que en realidad da igual,…
» ver todo el comentario
0
K
8
#25
fofito
#22
Sin contradecir nada de lo que señalas... España es mucho más que las zonas turísticas y ,esos 94 millones probablemente sean pernoctaciones y no personas.
0
K
12
#27
Veo
#25
A ver, está claro que España es mucho más que el turismo chiringuito y discoteca, pero ahora mismo tenemos una noticia de un pueblo de salamanca que alquila su bar por 1€ al año... y si te pasas por cualquier carretera costera verás bares y restaurantes con carteles en alemán, inglés, ruso o polaco a ambos lados de ella.
pd: Eh! que los guiris también son personas!!!
0
K
8
#2
reithor
O apretarse el cinturón y ganar menos.
0
K
11
#9
Dragstat
#2
eso es lo que ha provocado la avalancha de nómadas digitales y de turistas de ingresos bajos, y que media europa se pueda permitir una segunda vivienda en España mientras los españoles no se puedan permitir ni una primera vivienda en su propio país.
3
K
56
#11
reithor
#9
los hosteleros, que se aprieten el cinturón los hosteleros.
2
K
37
#15
Dragstat
#11
eso sí, los que se basan en explotar a sus trabajadores con sueldos de miseria.
0
K
20
#17
reithor
*
#15
esos. Que paguen a los suyos bien y ganen menos para mantener precios. Que no hay que cambiar de bmw cada 4 años.
0
K
11
#12
Powertrip
así van a vender muy pocas cervezas para pagar sueldos
0
K
10
#8
denocinha
Saben aquel del vasco que pide una cerveza y saca un billete de 500 euros para pagar?
0
K
10
#6
Khanbaliq
*
La solución es darle un par de hostias a este señor.
Solo tenemos barato, la cerveza y gratis a los tontos de meneame para divertirnos, joder, que no nos quiten eso.
0
K
8
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No son los trabajadores quienes han mejorado sus beneficios durante años. Así que en un escenario donde ha habido mas turismo, hay mayores ingresos ¿a donde ha ido ese dinero? Pues incrementar lo que vale el producto parece claro a quien va a beneficiar.
Como los que dicen que el problema de vivienda es que no se construye (así sin más). Años construyendo mas que todo el resto de potencias europeas juntas y ¿cuanto dicen que se abarato la vivienda?¿para que fue tanta construcción?
"Revela el precio de este robot camarero: "No llega a 400 euros al mes". Por el contrario, a un hostelero un camarero le cuesta una media de 2.000 euros al mes."
Es un clasico entre los "ejperto economista" analizar un sector sin tener ni putisima idea del mismo. ¿El robot camarero friega, limpia las mesas y cierra? ¿Lidia con los clientes borrachos? ¿Atiende a proveedores?
Y sobre la birra a 15 pavinis...… » ver todo el comentario
Porque no lo hacen?
Mucho mejor que un barman, te escucha sin replicar, sin ponerte caras y sin echarte a ningún lado cuando empiezas a liarla
(Quizás debería volver al bar donde un humano me eche antes de liarla. Ya llevo 4 ventanas y 2 televisores jodidos en mi casa)
(*) el alquiler del local
Calcular todo en base a múltiplos o fracciones del smi.
España es ,de largo,el país con más bares del mundo, con más de 182K,uno por cada 175 habitantes.
Quizás sea por eso que los españoles emigran para mejorar su situación laboral...y en el extranjero eso incluye a la hostelería. Algo impensable en España.
El número correcto de bares por habitantes se calcula mal oficialmente, solo tiene en cuenta a la población local.
Si sumamos la población "temporal" (94 millones en 2024) salimos a muchos menos bares por persona, pero claro, es un número muy complejo de calcular. No es sumar 50 millones más 94, habría que tener en cuenta la estancia promedio de cada turista... pero es que en realidad da igual,… » ver todo el comentario
pd: Eh! que los guiris también son personas!!!
Solo tenemos barato, la cerveza y gratis a los tontos de meneame para divertirnos, joder, que no nos quiten eso.