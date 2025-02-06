edición general
13 meneos
21 clics
De José María Hill Prados a Diego Prados Hill: la nueva identidad del empresario de Eliminalia y la gestación subrogada condenado por abusar de un menor del Casal del Raval

De José María Hill Prados a Diego Prados Hill: la nueva identidad del empresario de Eliminalia y la gestación subrogada condenado por abusar de un menor del Casal del Raval

El conocido empresario ha cambiado de nombre y ha invertido sus apellidos. La confusión en torno a su identidad fue advertida en 2024 por la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana (ACCER) y también la señala ahora un joven que acaba de denunciarlo por presuntos abusos sexuales cometidos entre 2021 y 2022.

| etiquetas: josé maría hill prados , diego prados hill , abuso sexual , gestación sub
10 3 0 K 101 actualidad
2 comentarios
10 3 0 K 101 actualidad

menéame