edición general
5 meneos
9 clics
José Jerí: Fiscalía de la Nación investiga de manera preliminar al mandatario por reuniones con empresario chino

José Jerí: Fiscalía de la Nación investiga de manera preliminar al mandatario por reuniones con empresario chino

Fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio que los presuntos delitos por el que se indaga son tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Las diligencias, que se realizan respetando su “investidura presidencial”, incluirán reuniones con segundo empresario chino, señalaron.

| etiquetas: peru , presidente jeri , trafico de influencia , posible destitución
4 1 0 K 57 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
RoterHahn #1 RoterHahn
A cada nuevo predidente les salen corruptelas a doquier.
No se libra uno.
1 K 33
Alakrán_ #3 Alakrán_ *
Caso Chifagate! Jeri, va a continuar la larga tradición peruana de presidente corruptos o golpistas que terminan en la cárcel, y lo va a conseguir en un tiempo record. Fue fotografiado en pleno verano limeño con una sudadera cuando iba a reunirse con un empresario chino. Luego más tarde también lo vieron entrando en un local clausurado para reunirse con otro empresario chino que según el no hablaba español, luego salió el chino hablando un correctísimo español.
En fin, que no se pierdan las buenas costumbres.

Aquí tenéis a un presidente de la República del Perú en un día de verano limeño.  media
1 K 28
#2 Nasser
Coño cuanto Trumpeta :troll:
0 K 6

menéame