José Jerí: Fiscalía de la Nación investiga de manera preliminar al mandatario por reuniones con empresario chino

Fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio que los presuntos delitos por el que se indaga son tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Las diligencias, que se realizan respetando su “investidura presidencial”, incluirán reuniones con segundo empresario chino, señalaron.
No se libra uno.
En fin, que no se pierdan las buenas costumbres.
Aquí tenéis a un presidente de la República del Perú en un día de verano limeño.