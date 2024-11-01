edición general
José Carlos Bouso: “Creo que de aquí a dos años habrá medicinas de MDMA, psilocibina o LSD”

El psicólogo y doctor en Farmacología Clínica publica un libro sobre medicina psiquedélica que pretende ser un manual tanto para profesionales como para curiosos del mundo de los psicodélicos. Las drogas psicodélicas ya no son cosa exclusiva de hippies o raveros. Tampoco son sólo sustancias utilizadas en ritos chamánicos, como se llevan usando durante siglos. Las sustancias psicodélicas o psiquedélicas se presentan como los fármacos que pueden abrir nuevas puertas en la búsqueda de soluciones para tratar los problemas de salud mental.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Y porritos legales...de verdad lo pensáis? Los habrá pero no con los efectos que pensamos ni la forma de tomarla
