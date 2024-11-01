José Antonio Sánchez, la parrilla de Telemadrid al servicio de Ayuso

El hombre que sirvió a Aznar, Esperanza Aguirre y Rajoy en la televisión pública ejerce un férreo control de la información en su vuelta a Telemadrid, reconvertida en altavoz de la actual presidenta madrileña y látigo de la izquierda. Durante su mandato, se cortó la programación para retransmitir la boda de Almeida, se multiplicó la inversión en toros y se dedica un millón al año a cubrir la Casa Real.