José Antonio Sánchez, la parrilla de Telemadrid al servicio de Ayuso

El hombre que sirvió a Aznar, Esperanza Aguirre y Rajoy en la televisión pública ejerce un férreo control de la información en su vuelta a Telemadrid, reconvertida en altavoz de la actual presidenta madrileña y látigo de la izquierda. Durante su mandato, se cortó la programación para retransmitir la boda de Almeida, se multiplicó la inversión en toros y se dedica un millón al año a cubrir la Casa Real.

alfre2 #2 alfre2
El mejor adoctrinamiento del país, en Telemadriz
FunFrock #1 FunFrock
RTVE la pagamos todos, Telemadrid la paga solo los madrileños. Los que no somos de madrid nos importa una mierda Telemadrid (que deberia de estar cerrada), pero nos jode bastante pagar a empresas privadas para que llenen RTVE de propaganda.

Pero tampoco espero que Escolar diga nada malo de RTVE.. esa es la propaganda buena.

Toda propaganda institucional es mala.
